Honda odchodzi z Formuły 1

Japoński producent o rozstaniu z królową sportów motorowych poinformował w piątek rano, podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Tokio.

Honda nie odniosła sukcesu z Red Bull Racing w Formule 1, na jaki liczyła. Swój zaskakujący ruch tłumaczą jednak pracami nad neutralnością węglową i potrzebą opracowania nowych technologii napędowych w motoryzacji.

- Honda Motor Co., Ltd. ogłosiła dzisiaj, że postanowiła zakończyć swój udział w Mistrzostwach Świata Formuły 1 FIA, jako dostawca jednostek napędowych, pod koniec sezonu 2021 - czytamy w oświadczeniu. - W 2015 roku Honda wznowiła rywalizację w F1, najbardziej prestiżowej serii wyścigów samochodowych na świecie, mając na celu wygraną, wykorzystując własne technologie zarządzania energią. Początkowo Honda napotkała szereg trudności, jednakże, demonstrując wspólną siłę „All Honda”, w tym wykorzystanie technologii silników lotniczych, Honda osiągnęła wysoki poziom konkurencyjności. Co więcej, w wyniku wzrostu, jaki osiągnęła Honda wraz z Red Bull Racing i Scuderia AlphaTauri w ramach silnego partnerstwa z obiema ekipami, Honda była w stanie osiągnąć swój cel, jakim było odniesienie zwycięstw, dzięki trzem wygranym w ubiegłym sezonie i dwóm w obecnym.

- W międzyczasie, gdy przemysł motoryzacyjny przechodzi okres wielkiej transformacji, który ma miejsce raz na sto lat, Honda zdecydowała się dążyć do „urzeczywistnienia neutralności węglowej do 2050 roku”. Cel ten będzie realizowany w ramach inicjatyw środowiskowych Hondy, które są jednym z głównych priorytetów Hondy jako producenta urządzeń mobilnych. W tym celu Honda musi skierować swoje zasoby korporacyjne w zakresie badań i rozwoju w obszary przyszłych technologii jednostek napędowych i energii, w tym technologii pojazdów z ogniwami paliwowymi (FCV) i akumulatorów EV (BEV), które będą stanowić podstawę technologii bezemisyjnych.

- W ramach tego posunięcia w kwietniu tego roku Honda utworzyła nowe centrum o nazwie Innovative Research Excellence, Power Unit & Energy. Honda przesunie swoje technologie związane z zarządzaniem energią i paliwami, a także wiedzę zgromadzoną w ramach działań F1 na ten obszar technologii jednostek napędowych i energii oraz podejmie inicjatywy, koncentrując się na realizacji przyszłej neutralności węglowej. Dlatego Honda podjęła decyzję o zakończeniu swojego udziału w F1.

- Sporty motorowe są wpisane w DNA Hondy, dlatego Honda będzie nadal pasjonatem podejmowania wyzwań i dążenia do zdobycia pozycji numer jeden we wszystkich kategoriach wyścigów, w których uczestniczy. W F1, aby spełnić oczekiwania swoich fanów, Honda będzie współpracować z Red Bull Racing i Scuderia AlphaTauri, aby z największym wysiłkiem kontynuować rywalizację i dążyć do kolejnych zwycięstw aż do końca sezonu 2021.

Honda wróciła do F1 współpracując z McLarenem, w 2015 roku. Jednak przez kilka lat nie radziła sobie ze skomplikowaną technologią hybrydowych jednostek napędowych.

Kooperację z ekipą z Woking zakończyli po 2017 roku i zostali dostawcą silników dla Toro Rosso, w kolejnym sezonie łącząc siły z Red Bull Racing.