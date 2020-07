Honda poprawiła jednostkę napędową

Okazuje się, że Red Bull wprowadził znaczne ulepszenia aerodynamiczne na swój domowy wyścig. Zmiany w konstrukcji podłogi i przedniego skrzydła były widoczne podczas dnia filmowego zespołu w Silverstone.

Jest to odpowiedź na wiadomość, że mistrzowie świata - Mercedes, też zastosują sporo poprawek aerodynamicznych.

Honda natomiast zaktualizowała jednostkę napędową w porównaniu do tej, którą przywieźli do Australii. To ważny krok, ponieważ wchodzą przepisy o zamrożeniu prac rozwojowych i dyktują specyfikację silnika na resztę sezonu, który zostanie wykorzystany od pierwszego grand prix. Pod względem pracy nad osiągami będzie można wprowadzić tylko jedną poprawkę w ciągu roku dla MGU-K, akumulatorów i elementów elektroniki. Ta pod kątem niezawodności będzie wymagała zatwierdzenia przez FIA.

Jak to miało miejsce w przypadku kilku ostatnich aktualizacji Hondy, rozumie się, że rozwój został podzielony na osiągi oraz niezawodność. Poprawiono moc silnika, choć żadne dane nie zostały przekazane.