Japoński producent już jesienią 2020 roku zapowiedział, że wraz z końcem kolejnego sezonu odejdzie z Formuły 1 i słowa dotrzymał. Porozumiano się z Red Bullem na temat przejęcia własności intelektualnej i wytwórca energetyków miał zachować silniki Hondy w obu swoich zespołach, ale obsługując je samodzielnie.

W styczniu centrala Hondy zmieniła jednak zdanie i silniki dla Red Bull Racing oraz AlphaTauri nadal będą przygotowywane w Japonii. W zamian na czterech samochodach pojawi się logo HRC, czyli Honda Racing Corporation.

Ubiegłoroczny sukces Maxa Verstappena sprawił, że zainteresowanie F1 oraz zaangażowaniem Hondy w sport nadal jest duże, więc producent postanowił promować się w czasie Grand Prix Japonii, zostając sponsorem tytularnym wydarzenia, którego jednocześnie jest gospodarzem - tor Suzuka należy do producenta.

Honda Motor Co., Ltd ogłasza, że została dziś potwierdzona jako sponsor tytularny Grand Prix Japonii w sezonie 2022 Mistrzostw Świata Formuły 1. Grand Prix Japonii odbędzie się na Suzuka Circuit w dniach 7-9 października. Oficjalna nazwa tegorocznego Grand Prix Japonii to Formula 1 Honda Japanese Grand Prix 2022 - brzmi komunikat.