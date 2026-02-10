Przejdź do głównej treści
Horner jednak z Alpine?

Nasilają się plotki o powiązaniach Christiana Hornera z Alpine.

Piotr Furman Lydia Mee
Opublikowano:
Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Jak donosi Sky News były prezes i szef zespołu Red Bull Racing prowadził rozmowy z MSP Sports Capital w sprawie inwestycji w zespół Alpine Formuły 1.

MSP Sports Capital sprzedało swoje udziały w McLaren Racing we wrześniu 2025 roku i podobno chce wrócić do mistrzostw.

Gdybym wrócił, to w nieco innej roli niż ta, którą pełniłem przez ostatnie 21 lat - Christian Horner

W lipcu 2025 roku Horner został zastąpiony w Red Bullu przez byłego szefa zespołu Racing Bulls, Laurenta Mekiesa. Od czasu odejścia Horner był bohaterem licznych plotek łączących go z powrotem do serii. Najwięcej mówiło się o inwestycji w Alpine.

- Do tej pory rozmawiałem praktycznie z każdym zespołem – powiedział Horner w wywiadzie dla TODAY, pytany o ostatnie plotki. - Odkąd odszedłem z Red Bulla, wypowiadałem się bardzo rzadko, a często pojawiały się spekulacje, do którego zespołu przejdę, ale w Formule 1 to powszechne zjawisko.

- Wrócę tylko na określonych warunkach i kiedy będę mógł pracować z odpowiednimi ludźmi, którzy podzielają moje poglądy i chcą wygrywać. Nie interesuje mnie tylko sam udział.

-  Gdybym wrócił, to w nieco innej roli niż ta, którą pełniłem przez ostatnie 21 lat, ale zobaczymy - dodał.

- Zainteresowanie tym sportem jest ogromne i jest wielu fantastycznych ludzi, którzy chcą inwestować w Formułę 1, ale mi się nie spieszy. Jeśli moja kariera zakończy się wraz z końcem mojej pracy w Red Bullu, to i tak mam za sobą niesamowitą przygodę i, jak już wspomniałem, wrócę tylko jeśli nowa oferta będzie naprawdę ekscytujące i może przynieść zwycięstwo.

Raport Sky News sugeruje jednak, że Horner może wejść we współpracę z Alpine. Stwierdzono w nim: - Źródła podały, że MSP było w dużej grupie – obejmującej zamożnych klientów, biura rodzinne i inwestorów instytucjonalnych – która prowadziła rozmowy z Hornerem na temat wsparcia jego kolejnej transakcji w tym sporcie.

Piotr Furman

