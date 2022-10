Christian Horner nazwał karę od FIA za przekroczenie limitu kosztów drakońską, ze względu na jej wpływ na przyszły rozwój bolidu.

FIA ogłosiła w piątek, że zawarła z Red Bullem ugodę po stwierdzeniu, że zespół przekroczył limit kosztów w wysokości ok. 145 milionów dolarów w 2021 roku.

Red Bull został ukarany grzywną w wysokości 7 milionów dolarów za przekroczenie, które wynosiło 1,8 miliona funtów, a także 10% obniżką czasu na testy aerodynamiczne przez następne 12 miesięcy.

FIA zauważyła w swoim raporcie, że Red Bull działał w dobrej wierze, wymieniając szereg obszarów, które zespół niewłaściwie zinterpretował, przez co doszło do naruszenia.

Horner zorganizował w piątek w Meksyku konferencję prasową, podczas której przedstawił, w jaki sposób Red Bull przekroczył limit budżetowy i dlaczego zespół przyjął ofertę FIA.

Szef Red Bulla skrytykował jednak karę, która została wymierzona Red Bullowi, wierząc, że była ona wymuszona przez wielu bezpośrednich rywali mistrzowskiej ekipy.

Horner nazwał grzywnę w wysokości 7 milionów dolarów „ogromną sumą pieniędzy”, ale uznał, że limit testów aerodynamicznych i rozwoju na przyszły rok jest „bardziej drakońską częścią” sankcji.

- Słyszałem, jak ludzie mówili, że to nieznaczna kwota, ale to ogromna suma. To oznacza stratę rzędu 0,25-0,5 sekundy na okrążeniu. To ma bezpośredni wpływ na przyszłoroczny samochód i będzie obowiązywać przez 12 miesięcy - skomentował Horner.

- Wygrywając mistrzostwo konstruktorów stajemy się ofiarami własnego sukcesu, ponieważ do 10% krótszego czasu na testy aerodynamiki dochodzi jeszcze 5% redukcji w porównaniu do drugiego i trzeciego miejsca w mistrzostwach. To będzie miało wpływ na naszą zdolność do działania na torze w przyszłym roku - podsumował szef Red Bulla.

