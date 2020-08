Na tle dobrze spisującego się Maxa Verstappena plotki o możliwym zwolnieniu Alexa Albona z Red Bulla pojawiają się regularnie.

W zeszłym roku Taj awansował z Toro Rosso do głównego zespołu Red Bulla, zastępując Pierre'a Gasly'ego. Nie jest jednak w stanie dorównać osiągom kolegi z ekipy. Na podium nie gościł jeszcze ani razu.

Jednak szef zespołu, Christian Horner, po raz kolejny potwierdził, że ekipa z Milton Keynes jest gotowa czekać. Zdaniem kierownictwa RBR Alex niewątpliwie ma potencjał i trzeba dać zawodnikowi możliwość jego pokazania.

Horner zapytany, co jest trudniejsze - być partnerem Maxa Verstappena czy partnerem Lewisa Hamiltona, odpowiedział: - Wiesz, Valtteri Bottas ma dużo większe doświadczenie. Trudno byłoby każdemu rywalizować z Maxem, obiektywnie jednym z najbardziej konkurencyjnych kierowców we współczesnej F1. Alex jest wciąż młody i niedoświadczony, ma na koncie tylko sześć wyścigów w swoim drugim sezonie.

- Widzimy w nim potencjał. Widzimy go przede wszystkim w niedziele, podczas wyścigów spisuje się bardzo dobrze. Myślę, że to tylko kwestia czasu, zanim będzie mógł to wszystko poskładać. Natomiast faktycznie, dwa najtrudniejsze zadania dzisiaj w F1 to bycie kolegą z zespołowym Maxa lub Lewisa.

- Albon zrobił wrażenie na całym zespole swoimi osiągami wyścigowymi. Notuje dobre wyniki. Za to w kwalifikacjach powinniśmy więcej z niego wycisnąć.

Mówiąc o tym, co uniemożliwia Alexowi bycie szybszym w soboty, szef RBR wyjaśnił: - Myślę, że nasz samochód jest obecnie dość nerwowy na jednym szybkim okrążeniu. Z tego powodu w niektórych obszarach czuje się niepewnie, Max natomiast nie ma z tym kłopotu.

- Alex potrzebuje nieco bardziej stabilnego samochodu. Zamierzamy to poprawić i mam nadzieję, że sobotnia forma Alexa również będzie lepsza - przekazał. - Jest kierowcą, który myśli i nie działa tylko odruchowo. Stara się zrozumieć samochód. Alex stopniowo coraz pewniej czuje się za kierownicą, co jest dla niego bardzo ważne. Potrafi zmienić bieg wydarzeń na swoją korzyść, chociaż wymaga to doświadczenia, a te nadejdzie z czasem.