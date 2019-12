Horner nie wini Albona

Albon w pierwszej sesji treningowej zapisał na swoje konto najlepszy czas. Przygotowując się jednak do szybkiego okrążenia w samej końcówce zajęć, stracił kontrolę nad bolidem wyposażonym w slicki i uderzył w barierę.

Horner żartował, że dla Red Bulla była to dość kosztowna sesja, zaznaczając, że Taj nie był jedynym, który miał problemy. Max Verstappen kręcił się w Senna Esses.

- Zaczęło się dobrze - powiedział Horner. - Dla Alexa to pierwszy raz w Brazylii, pierwszy na Interlagos. Wykręcił najlepszy czas na intermediatach. Potem wyglądało, że tor jest suchy. Około dziesięciu samochodów wyjechało na slickach.

- Max wyleciał w dwójce. Alex zblokował zimne hamulce i niestety poczynił kilka szkód. Trochę to zepsuło mechanikom przerwę obiadową.

Tajski kierowca miał w tym sezonie już kilka przygód w treningach. Spytany czy to zły nawyk, czy rezultat podstępnych warunków, Horner odpowiedział: - Myślę, że dzisiaj nie pójdzie to na jego konto.

- Może byliśmy trochę zbyt optymistyczni, wysyłając go na tor, by wykręcał okrążenia. Środkowa sekcja nadal była wilgotna. Max miał przygodę, inne samochody również. Nie sądzę, byśmy mieli go [Albona] dzisiaj winić.

- Miał kilka przygód w tym roku. Szczęśliwie wszystkie w piątki lub sobotnie poranki, więc w kwalifikacjach i wyścigach absolutnie nie zawodził - podsumował Christian Horner.