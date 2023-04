Horner nie zgadza się z Verstappenem

Grand Prix Australii rozegrane minionej niedzieli było wstrzymywane trzykrotnie z powodu wypadków. Pierwszy raz po kraksie Alexandra Albona, który na szóstym okrążeniu rozbił się w siódmym zakręcie.

W końcówce, na 54 okrążeniu, Kevin Magnussen uderzył w bandę i zatrzymał się na torze. Zarządzono neutralizację, a chwilę później zawody wstrzymano.

Po kilkunastu minutach oczekiwania wyścig został wznowiony z pól startowych. Ściganie potrwało jednak tylko kilkanaście sekund. Podczas restartu doszło do paru incydentów i rywalizacja została przerwana po raz trzeci.

Max Verstappen, triumfator GP Australii, nie był zadowolony z drugiej czerwonej flagi: - Pod koniec było trochę bałaganu z decyzjami, które zostały podjęte. Nie sądzę, aby ta druga czerwona flaga była konieczna. Myślę, że można było zarządzić wirtualną neutralizację. W razie potrzeby wypuścić zwykły samochód bezpieczeństwa.

- Omówimy to później, ponieważ myślę, że wielu kierowców zastanawiało się, dlaczego podjęto taką decyzję - dodał reprezentant Red Bull Racing.

- To zawsze bardzo frustrujące, gdy pojawia się czerwona flaga i dochodzi do restartu na trzy okrążenia przed metą - powiedział Horner, szef RBR, wybranym mediom, w tym Motorsport.com. - Kiedy jesteś liderem wyścigu, w takim momencie możesz wszystko przegrać.

Zdaniem Brytyjczyka decyzja o przerwaniu ścigania po wypadku Magnussena była jednak słuszna.

- Na torze było dużo odłamków - mówił. - Myślę, że ze względów bezpieczeństwa w takich okolicznościach zawsze należy pokazywać czerwoną flagę. Decyzja sędziów była przytomna Po prostu zawsze są zwycięzcy i przegrani w takiej sytuacji, gdy do mety jest blisko.

Sposób, w jaki kierownictwo wyścigu radzi sobie z czerwonymi flagami, był ostatnio omawiany na spotkaniu Komisji F1. Horner o stanowisku zespołów w tej dyskusji dodał: - Zawsze preferowane jest finiszowanie w warunkach wyścigowych. Jeśli zatrzymanie rywalizacji oznacza, że tor może zostać ponownie oczyszczony, a ostatnie okrążenia grand prix nie muszą być przejeżdżane za samochodem bezpieczeństwa, jest to wówczas słuszne. Problem polega na tym, że kiedy prowadzisz i kontrolujesz przebieg rywalizacji przez całe popołudnie, jadąc z dziesięciosekundową przewagą, nagle musisz poradzić sobie z ogromną zmienną. Taka końcówka bywa loterią.

Czytaj również: Organizatorzy złamali procedury

Podczas ostatniego restartu pojawiły się kontrowersje w aspekcie sposobu w jaki Verstappen ustawił swój samochód na pierwszym polu startowym. RB19 wydawał się być nieco za bardzo wysunięty do przodu.

- Spojrzałem na materiał filmowy. Widać było, że zmieścił się w wyznaczonym polu i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jestem pewien, że FIA również to oglądała. Nie otrzymaliśmy od sędziów żadnych wiadomości w tej kwestii - zakończył.

Czytaj również: Leclerc nie ma pretensji

Video: Podsumowanie Grand Prix Australii 2023