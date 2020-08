Horner ponownie broni Albona

Albon w Grand Prix Styrii uplasował się na czwartej pozycji, a na Węgrzech był piąty. Z inauguracji sezonu wykluczyła go awaria techniczna.

Taj na Hungaroringu ruszał dopiero jako trzynasty, a podczas każdego wyścigu jego forma odstawała od tej prezentowanej przez Maxa Verstappena, drugiego kierowcę RBR.

Na Albona spadła - zdaniem wielu niezasłużona - krytyka, a do obrońców 24-latka dołączył również Christian Horner, szef ekipy z Milton Keynes.

- Przejechał świetny wyścig - powiedział Horner na antenie Sky Sports F1. - Biorąc pod uwagę skąd ruszał, spisał się bardzo dobrze i trzeba go pochwalić. Spotkał się ostatnimi czasy z krytyką, dość surową w jego przypadku.

- W sobotę to my popełniliśmy błąd w timingu - dodał Horner odnosząc się do końcowych minut drugiego segmentu kwalifikacji, gdy Albonowi nie udało się uzyskać wystarczająco dobrego rezultatu. - Za bardzo go naciskaliśmy. Musimy wziąć za to odpowiedzialność. Przeprosiliśmy go. Wykonał świetną robotę. Jego manewry wyprzedzania były bardzo solidne. W wyścigu znalazł rytm porównywalny z Maxem. Naprawdę wierzę, że Alex ma dużo większy potencjał, którego jeszcze nie odkryliśmy.

Red Bull Racing był typowany jako główny rywal Mercedesa. Po trzech rundach, opóźnionego przed pandemię koronawirusa sezonu, strata do niemieckiego producenta wynosi już 66 punktów. Horner przyznał, że tegoroczny samochód nie jest najłatwiejszy w prowadzeniu, a Verstappen radzi sobie lepiej ze względu na swoje doświadczenie.

- Samochód jest w tym momencie trudny w prowadzeniu, a Max ma zdolności do obejścia tych problemów. Gdy spojrzycie na jego okrążenie w kwalifikacjach, DRS nawet nie działał w zakręcie numer 1. Mimo to nadal był w stanie pojechać szybko. To doświadczenie, którego Alex nie ma. Jedynym sposobem, aby to osiągnąć są starty. Nabędzie je i stanie się silniejszy - zakończył Christian Horner.