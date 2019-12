Horner spokojny o Verstappena

Umowy większości kierowców w czołowych ekipach wygasają wraz z końcem przyszłego roku, a rozpoczęty właśnie „sezon ogórkowy” sprzyja plotkom. Lewis Hamilton łączony jest z Ferrari, jednak Toto Wolff przyznaje, że na 75 procent sześciokrotny mistrz świata pozostanie w Mercedesie.

Jeśli Hamilton zdecyduje się na transfer, jego „oczywistym” następcą mógłby zostać Verstappen, który znajduje się w kręgu zainteresowań Wolffa już od czasów startów w Formule 3.

Mimo to Horner jest przekonany, że większość kluczowych graczy zachowa obecne barwy. Verstappen także.

- Jest bardzo szczęśliwy w tym zespole - powiedział Horner o Holendrze. - A my uwielbiamy go mieć wśród nas. Bardzo do nas pasuje. Od nas tylko zależy czy dostarczymy mu na przyszły rok konkurencyjny samochód.

- Mimo to uważam, że ostatecznie nie będzie żadnych niespodzianek i każdy zostanie w swoim fotelu.

Pytany co sprawia, że jest tak mocno przekonany o braku przyszłych zmian, Horner odpowiedział:

- Leclerc ma kontrakt w Ferrari. Lewis jest szczęśliwy w swoim otoczeniu, podobnie Max.

- Jeśli więc będą siedzieć w konkurencyjnych autach czemu mieliby je zmieniać? - zakończył szef ekipy RBR.