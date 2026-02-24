Horner wciąż rozgoryczony
Christian Horner zaprzecza, że wpływ na jego odejście z F1 miała rodzina Verstappenów.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing
Autor zdjęcia: Mark Thompson - Getty Images
Horner wypowiedział się na temat swojego odejścia z Red Bull Racing w ósmym sezonie serialu Netflixa „Drive to Survive”.
Serial dokumentalny, który ukaże się 27 lutego, prezentuje wydarzenia na torze i poza nim podczas sezonu F1 2025. Czwarty odcinek, zatytułowany „A Bull With No Horns”, opowie o odejściu Hornera z Red Bulla.
Horner, który był związany z zespołem od momentu jego dołączenia do stawki w 2005 roku, został zastąpiony na stanowisku dyrektora generalnego i szefa zespołu Red Bull Racing w lipcu 2025 roku przez byłego szefa zespołu Racing Bulls, Laurenta Mekiesa.
Brytyjczyk wypowiedział się na temat swojego odejścia, które jego zdaniem było decyzją Olivera Mintzlaffa i Helmuta Marko. - Czuję prawdziwą stratę i ból. To wszystko stało się dość nagle. Nie miałem okazji, żeby się porządnie pożegnać – powiedział Horner w programie Drive to Survive.
- Nigdy nie wyobrażałem sobie, że znajdę się w takiej sytuacji. Oczywiście, pierwsza reakcja, gdy dostajesz taką gównianą wiadomość, to: „pieprzyć ich”. Odebrano mi coś, co było dla mnie bardzo cenne.
Horner podkreśla swoje zasługi dla Red Bulla, ale przyznał, że w sezonie 2025 w zespole nie wszystko działało jak w najlepszych latach.
- Zawsze dawałem z siebie wszystko. Robiłem wszystko, co mogłem, dla mojego zespołu, dla ludzi, których reprezentowałem, ale w 2025 roku nie spisywałem się tak dobrze, jak wcześniej.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing
Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool
Zapytany, czy uważa, że rodzina Verstappena miała coś wspólnego z tą decyzją, Horner dodał: - Ojciec Maxa [Verstappena] nigdy nie był moim największym fanem i mówił o tym otwarcie, ale nie sądzę, żeby byli w jakikolwiek sposób za to odpowiedzialni.
- Myślę, że to była decyzja Olivera Mintzlaffa, a Helmut doradzał mu z boku. Sytuacja się nasiliła, kiedy sytuacja w firmie uległa zmianie po śmierci Dietricha. Prawdopodobnie wtedy uznano, że mam zbyt dużą kontrolę.
W ostatnim czasie krążyły plotki o powrocie Hornera do F1 z Alpine, ale nic jeszcze nie zostało potwierdzone.
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Stella: Ferrari i Mercedes są do pokonania
Russell przestrzega przed Red Bullem
Perez nie oszczędza Red Bulla
Najnowsze wiadomości
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze