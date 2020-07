Horner wini Hamiltona

Hamilton po raz kolejny pozbawił Albona szans na podium. Obaj kierowcy po raz pierwszy zaliczyli bliskie spotkanie podczas ubiegłorocznego Grand Prix Brazylii. Zarówno na Interlagos, jak i w niedzielę na Red Bull Ringu, to Taj był poszkodowany. Jadący na świeżym komplecie miękkich opon 24-latek wyprzedzał urzędującego mistrza świata po zewnętrznej zakrętu nr 4. Doszło do kontaktu między samochodami, a winnym kolizji uznano Hamiltona.

Chociaż zdaniem Toto Wolffa, szefa ekipy Mercedesa, Hamilton nie zasłużył na 5-sekundową karę, Horner nie miał wątpliwości, iż to właśnie Brytyjczyk był winnym i sugeruje mu na przyszłość zachowanie ostrożności.

Spytany przez Motorsport.com jakiej rady udzieliłby Albonowi przed kolejnymi pojedynkami z Hamiltonem, Horner odpowiedział: - Bądź ostrożny!

- Alexowi brakowało prędkości maksymalnej, więc zdawał sobie sprawę, że dzięki lepszej przyczepności może go wyprzedzić na wejściu w zakręt lub wyjściu. Wydawało się, że jest już po wszystkim. Zaczął patrzeć przed siebie w kierunku [Valtteriego] Bottasa, kiedy Lewis zahaczył koło. Myślę więc, że to Lewis powinien zadać sobie pytanie, co powinien zrobić inaczej.

- Alex wygrał już ten zakręt i był na wyjściu. Nie mam pojęcia dlaczego Lewis włożył tam koło. To oczywiście frustrujące dla Alexa. Na trzy wyścigi, w dwóch przydarzyło mu się niemal dokładnie to samo. Szkoda, ponieważ wydaje mi się, że mógłby wygrać.

Sugestię, że Albon mając świadomość posiadanej przewagi, mógłby zachować więcej cierpliwości, Horner skomentował:

- Największa przewaga jaką miał, to odpowiednio dogrzane opony, ponieważ Mercedesy z twardą mieszanką musiały zaliczyć kilka okrążeń, aby uzyskać temperaturę. Wiedzieliśmy, że oni są bardzo szybcy na prostych, więc [Albon] musiał przystąpić do działania. Wykonał swoje zadanie wchodząc w tamten zakręt. Był już z przodu i przyspieszał, ale Lewis włożył koło do wnętrza prawego tyłu. Ciężko winić za to Alexa - podsumował Christian Horner.