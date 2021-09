Szef Mercedesa Toto Wolff, wyrażając swoje zdanie, nazwał poczynania Verstappena „faulem taktycznym”, gdyż kolizja doprowadziła do odpadnięcia z wyścigu obydwóch faworytów do tytułu.

Szef Red Bull Racing, Christian Horner, nie odpuścił sobie skomentowania słów Austriaka.

- Jestem rozczarowany, że Toto mówił o faulu taktycznym - przekazał Brytyjczyk w rozmowie ze Sky Sports. - Osobiście uważam, że to incydent wyścigowy. Najważniejsze, że nikt nie odniósł obrażeń.

- Wydaje mi się, że Max jechał na tyle z przodu, że mógł oczekiwać więcej miejsca po lewej stronie. Jasne jest, że każdy ma tutaj swoje własne argumenty, a prawda jest gdzieś pośrodku. Sądzę, że należałoby się zgodzić, że to incydent wyścigowy - mówił o wypadku do którego doszło w pierwszej szykanie na 23. okrążeniu.

Czytaj również: Faul taktyczny Verstappena

Po Grand Prix Włoch Max Verstappen został ukarany przez sędziów za doprowadzenie do wypadku. Na starcie do kolejnego wyścigu zostanie cofnięty o trzy pola. Do superlicencji Holendra zostały dopisane również dwa punkty karne.

- Nie rozumiem, jak w takiej sytuacji można zrzucić winę na jedną osobę - kontynuował Horner. - Można stwierdzić, że Max powinien odpuścić, zjeżdżając na pobocze z lewej strony, ale z drugiej strony można użyć argumentu, że Lewis był zobowiązany zostawić mu więcej miejsca. Obiektywnie oceniając sytuację, wina rozkłada się 50 na 50, to był incydent wyścigowy.