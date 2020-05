32-latek pożegnał się z Renault po zeszłorocznych mistrzostwach. Jego miejsce zajął Esteban Ocon.

Niemiec nie ukrywa, że brakuje mu wyścigów, choć z powodu pandemii koronawirusa wszystkie sporty motorowe i tak pozostają w zawieszeniu.

- Podczas testów zimowych odłączyłem się od tego - powiedział Hulkenberg dla CNN. - W tym czasie wyjechałem z Europy i szczerze mówiąc nie śledziłem, co działo się podczas przygotowań do sezonu.

- Później jednak skontaktowałem się z kilkoma osobami z Formuły 1, aby zobaczyć co się dzieje. Tak naprawdę nikt jeszcze nie ścigał się, ale od czasu Abu Zabi chcę wrócić i to jak najszybciej. Oczywiście każdy czeka, aż to wszystko ruszy.

Oprócz Renault, Hulkenberg jeździł w F1 również dla Williamsa, Saubera i Force India. Nie określa natomiast do jakiej ekipy chciałby trafić w 2021 roku.

- Jestem na to gotowy, to wciąż pozostaje moim celem - przekazał. - Oczywiście w tej chwili ciężko cokolwiek powiedzieć. Zależy to od wielu czynników, a do tego wszystko obecnie jest wywrócone do góry nogami.

Na pewno nie interesuje go jazda na końcu stawki: - Chcę porządnego samochodu, którym można walczyć. Nie mówię oczywiście o zwycięstwie, ale przynajmniej o czymś, nad czym da się pracować, o bolidzie, który pozwala znaleźć się w pierwszej dziesiątce.