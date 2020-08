Hülkenberg dostrzega potencjał

Hülkenberg ma za sobą kilkanaście szalonych godzin. Jeszcze w czwartek planował test samochodu GT na Nürburgringu, a następnie w błyskawicznym tempie dopinano jego występ na Silverstone. Po drodze 32-latek odwiedził jeszcze fabrykę Racing Point w celu przymiarki fotela. Do padoku wszedł na niespełna dziesięć minut przed rozpoczęciem pierwszego piątkowego treningu. Wcześniej musiał poddać się badaniu na COVID-19.

- Ostatnie 24 godziny były wyjątkowe - powiedział Hülkenberg. - Trochę szalone. Wczoraj [w czwartek] o 16:30 odebrałem telefon i natychmiast tu przyleciałem. O 2 w nocy dopasowywaliśmy siedzenie. O 8 rano wsiadłem do symulatora i spędziłem w nim godzinę. Wiele nie spałem, ale warto było.

- To był wielki wysiłek całego zespołu i muszę im podziękować. Chłopaki z nocnej zmiany wykonali niesamowitą pracę. Słowa wdzięczności również dla FIA za załatwienie sprawy superlicencji.

Hülkenberg nie jeździł bolidem F1 od czasu grudniowego finału sezonu w Abu Zabi. Kierowca przyznał, że jego ciało z pewnością to odczuje.

- Program zakładał wiele okrążeń i je czuję. Naprawdę wrzucono mnie tutaj na głęboką wodę. Myślę, że moje ciało poczuje to jutro i pojutrze. To ogromne wyzwanie, ale nie boję się. Trudno jest odpowiednio przygotować się do przeciążeń. Są bardzo specyficzne, mimo że jestem w nie najgorszej kondycji. Był to też bardzo gorący dzień, temperatura sięgała 35 stopni.

Po dziewiątym i siódmym miejscu w piątkowych treningach Hülkenberg zapowiedział, że w kolejnych dniach może być lepiej.

- Dostrzegam ogromny potencjał. Samochód jest niesamowicie szybki. Nie wykorzystałem do końca najlepszej opony. Myślę, że mam trochę w zanadrzu. Będziemy pracować całą noc, abym wydobył z auta wszystko co najlepsze w ten weekend - zakończył Nico Hülkenberg.