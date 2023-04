Czerwone flagi po raz drugi pojawiły się na torze w trakcie Grand Prix Australii, gdy Haasa uszkodził i po chwili zatrzymał Kevin Magnussen, zespołowy kolega Hulkenberga.

Zarządzono mający liczyć dwa okrążenia „sprint” do mety, ale ten został przerwany po kilkunastu sekundach z powodu wielkiego zamieszania w pierwszych dwóch zakrętach i kraksy Pierre’a Gasly’ego oraz Estebana Ocona. W chaosie Carlos Sainz uderzył w Fernando Alonso, Logan Sargeant w Nycka de Vriesa, a poza torem znaleźli się również Sergio Perez i Lance Stroll.

Ruszający do restartu z siódmego pola Hulkenberg przesunął się po zamieszaniu na czwartą pozycję. Sędziowie zarządzili jednak finisz za samochodem bezpieczeństwa, przywracając kolejność z ostatniego wznowienia. Niemiec, który wrócił w tym roku na pełny etat w Formule 1, ostatecznie był siódmy. Haas oprotestował wyniki sugerując wybór innej kolejności, ale zażalenie zostało odrzucone.

- Obfitujący w wydarzenia i oczywiście bardzo długi - opowiadał Hulkenberg o wyścigu. - Przypominało to trochę Le Mans, gdzie trzy godziny siedzi się w samochodzie. Nie wysiadałem przy czerwonych flagach, więc spędziłem w kokpicie praktycznie trzy godziny. Dość długo.

Pytany o ostatni restart z pól, popularny „Hulk” odparł: - To zawsze ekscytuje, to element widowiska. Jednak dla kierowców i zespołów to dość dziwne uczucie.

- Pracowałeś przez cały wyścig, zostało ci tylko kilka okrążeń i potem musisz jechać w zasadzie od nowa. Są dwie strony medalu i pewnie będzie sporo dyskusji na ten temat. Był tam Aston, którego obróciło, ale na jego szczęście mógł wrócić do rywalizacji.

- To generalnie koszmarny scenariusz dla kierowcy. Masz dobry wyścig, dobrą pozycję, pojawia się czerwona flaga, jest restart i zostajesz przez kogoś uderzony. To nie jest twój błąd, ale cały weekend idzie do kosza.

- Wydaje mi się, że to poniekąd sztuczny element. Nie jestem pewien czy takie jest DNA Formuły 1, którą do tej pory znałem. Sądzę, że będzie na ten temat wiele rozmów.