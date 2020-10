Hulkenberg pewny siebie

Choć przedstawiciele Red Bulla nieustannie wspierają Alexa Albona - obecnego kierowcę numer 2 w ekipie z Milton Keynes - jednocześnie analizują dostępne opcje na wypadek, gdyby Taja trzeba było jednak zastąpić.

Jednym z najpoważniejszych kandydatów do fotela w RBR jest Nico Hulkenberg. Po utracie miejsca w Renault, Niemiec został „super rezerwowym” i już trzykrotnie wystąpił w barwach Racing Point. 33-latek jest pewny siebie i przyznał, że mógłby istotnie zbliżyć się do Verstappena i to na mniej niż „magiczne” 0,3 s, które obecnie traci Albon.

- Mając dobre dni, mógłbym być bliżej Maxa niż 0,3 s - stwierdził Hulkenberg na łamach motorsport-magazine. - Max jest prawdziwym zabójcą jeśli chodzi o prędkość i bycie jego zespołowym partnerem to trudne zadanie. Byłoby jednak interesujące przekonać się gdzie jestem względem niego.

Hulkenberg przyznał również, że po udanych występach w Racing Point cieszy go miano dobrego „strażaka”, jakie nadali mu niektórzy obserwatorzy.

- Nie ma zbyt wielu kierowców, którzy mogliby tak zrobić - po prostu wskoczyć do samochodu i mieć dobre osiągi - przyznał Hulkenberg w rozmowie z Bild am Sonntag. - Jednak bycie strażakiem nie jest tym, do czego dążę. Pojawiły się zespoły, które chciały abym był ich rezerwowym. Jednak wyścigowy fotel jest moim priorytetem.