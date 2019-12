Hulkenberg pod wrażeniem Kubicy

Robert Kubica po ośmiu latach przerwy wznowił w tym roku regularne starty w F1. Jednak jeszcze przed sezonem 2019 wiele osób twierdziło, że to się nie uda.

Nico Hulkenberg uważa, że polski kierowca zasłużył na duży szacunek za swój powrót.

- Wiedziałem że nie będzie to dla niego łatwe - mówił Hulkenberg przed finałem sezonu w Abu Zabi, który będzie także dla niego (jak na razie) ostatnim wyścigiem F1. - Teoretycznie nie da się jeździć z jednym zdrowym ramieniem na takim poziomie, jak zdrowi faceci. Czapki z głów, za to czego dokonał.

Uważa, że Kubica jest wyjątkowym talentem: - Nie sądzę, że wielu by to zrobiło.

- Najbardziej realistyczny scenariusz jest taki, że Abu Zabi jest moim ostatnim wyścigiem w Formule 1. Jeśli będzie jednak okazja startów, to nie powiem, że nie i wolę jeździć na rowerze – mówił natomiast Kubica dla TVP Sport.

Nico Hulkenberg, który odchodzi z Renault po tegorocznych mistrzostwach, prawdopodobnie pożegna się całkowicie z Formułą 1.

Niemiec pytany, jak czuje się z tym, że jego kariera w F1 dobiega końca, powiedział: - Szczerze mówiąc jest w porządku. Nie jest to dla mnie nowa sytuacja. Od jakiegoś czasu wiedziałem, że tak może się stać. Część mnie jest podekscytowana nadchodzącym okresem. Zamykam ten rozdział i otwieram nowy. Na razie nie wiem co przyniesie przyszłość. Chcę się oderwać na kilka miesięcy od wyścigów, a potem zobaczę co zrobię, co podyktują serce i głowa.