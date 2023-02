Nico Hulkenberg nie ścigał się w Formule 1 w pełnym wymiarze czasu od opuszczenia Renault po sezonie 2019.

W 2020 i 2022 roku zaliczył łącznie cztery starty jako kierowca rezerwowy ekipy Racing Point/Aston Martin, ten ostatni miał miejsce w Dżuddzie. W tym okresie nie rywalizował w żadnej innej kategorii.

Na sezon 2023 otrzymał pełny etat w stajni Haas, w której zajął miejsce Micka Schumachera.

- Nie ma na to żadnej reguły - mówił Hulkenberg w kontekście ilości czasu potrzebnego na powrót do pełnej formy. - Oczywiście odbudowujesz potencjał krok po kroku. U niektórych wraca to szybciej, a inni potrzebują nieco dłuższego okresu.

- Chciałbym myśleć, że w ciągu kilku weekendów zbliżę się do mojego najlepszego poziomu, a z tego miejsca dalej będę się poprawiał - kontynuował.

Szykując się do powrotu przetestował Haasa VF-22 pod koniec 2022 roku w Abu Zabi. Nowego VF-23 po raz pierwszy wypróbował w ramach shakedownu w tym tygodniu we wtorek w Sakhir. Natomiast w czwartek podczas pierwszego dnia testów przedsezonowych w Bahrajnie przejechał 51 okrążeń i zajął jedenaste miejsce w łącznych rezultatach dnia.

- Po doświadczeniach z zeszłego roku w Abu Zabi, czuję, że każdy z tych samochodów ma inne DNA. Nawet przy uruchomieniu bolidu są zauważalne różnice w wibracjach jednostki napędowej - mówił dalej.

- To są wczesne dni. Dopiero rozpoczynamy pracę i szukamy limitów pojazdu. Przed nami długa, długa droga. Jest wiele rzeczy, którymi musimy zająć się w celu dalszej poprawy - przekazał. - Zawsze lubiłem ten początkowy, ekscytujący okres, ponieważ jest wiele do odkrycia i zobaczenia. Pracujesz z zespołem, inżynierami i wszystko przetwarzasz. Następnego dnia pojawiasz się z nowymi pomysłami. To jest porywające.

W piątek, drugiego dnia testów przedsezonowych, Hulkenberg i Kevin Magnussen ponownie podzielą się czasem spędzonym na torze.

Galeria zdjęć: Hulkenberg podczas pierwszego dnia testów F1 w Bahrajnie

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 1 / 20 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 2 / 20 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 3 / 20 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 4 / 20 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 5 / 20 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 6 / 20 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Mechanics push the Nico Hulkenberg Haas VF-23 in the pit lane 7 / 20 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 8 / 20 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 9 / 20 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 10 / 20 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 11 / 20 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 12 / 20 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, locks up 13 / 20 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 14 / 20 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 15 / 20 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, in the pit lane 16 / 20 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team and a guest reveal the Haas VF-23 17 / 20 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Haas 18 / 20 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team 19 / 20 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team 20 / 20 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images

Video: Analiza pierwszego dnia testów F1 w Bahrajnie