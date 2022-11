Hulkenberg wyścigowy etat stracił po sezonie 2019, gdy z jego usług zrezygnowało Renault. Od tamtego czasu zaliczył kilka pojedynczych występów, pełniąc rolę rezerwowego w Racing Point/Astonie Martinie.

W przyszłym roku 35-letni Niemiec wróci do stawki. W Haasie wybrano go na następcę Micka Schumachera. Sam kierowca ujawnił, że latem zadzwonił do Gunthera Steinera w sprawie etatu po tym, jak nabrał apetytu na ponowne ściganie w Formule 1.

- Oczywiście po 2019 roku byłem poza [F1] i byłem szczęśliwy. Nabrałem trochę dystansu i miałem chwilę wytchnienia - opowiedział Hulkenberg. - W 2021 roku nic się nie wydarzyło i nawet na początku tego sezonu za bardzo się nie stresowałem i nie myślałem o tym.

- Jednak gdy zbliżało się lato, znowu coś we mnie „narosło”. Przyjeżdżałem na wyścigi, przyglądałem się całej akcji i zapragnąłem wrócić. I wtedy zaczęły się rozmowy.

Popularny „Hulk” przyznał, że rozmowy nabrały tempa w ciągu ostatniego miesiąca. Umowę podpisano w minioną środę. Niemiec zapewnia, że podobało mu się życie poza F1, więc nie wyczekiwał finału negocjacji w wielkim napięciu.

- Można być zrelaksowanym, są różne korzyści, ale nagle wkradła się chęć powrotu na pola startowe, chęć rywalizacji. Jednak nie bałem się.

Hulkenberg zasiądzie w Haasie już we wtorek. Weźmie udział w posezonowych testach i sprawdzi nie tylko VF-22, ale i opony przygotowane przez Pirelli na kolejny sezon.

- Najważniejszą rzeczą na jutro będzie zorientowanie się w sytuacji i zapoznanie z samochodem Haasa oraz zrozumienie go. To może być przewaga na przyszły rok. Później będziemy mieli tylko trzy dni testów, a to niewiele przed pierwszym wyścigiem.

- Dla mnie będzie to taka mała zapowiedź. Chcę wyczuć samochód, zobaczyć, jak działają systemy, dopasować rzeczy ważne dla kierowcy. Sporo podstaw, które można już teraz odhaczyć.

- Nigdy nie wiesz, co się wydarzy dopóki kontrakt nie jest podpisany. Jednak w trakcie ostatniego miesiąca wszystko stawało się coraz bardziej konkretne i poważne. Byłem coraz większym optymistą w kwestii tego, że się porozumiemy i podpiszemy umowę.