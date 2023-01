Audi ogłosiło pod koniec sierpnia, że wejdzie do F1, gdy w sezonie 2026 zostanie wprowadzony kolejny zestaw przepisów dotyczących jednostek napędowych.

Wejście do F1 spowoduje, że Audi połączy się z Sauberem, który obecnie ściga się pod szyldem Alfa Romeo. Audi dostarczy silniki szwajcarskiemu zespołowi i przejmie większościowy pakiet akcji, aby utworzyć swoją operację w F1.

Zmieniony zestaw przepisów położy większy nacisk na energię elektryczną i zrównoważone paliwa, a także zbiegnie się z nowym cyklem przepisów technicznych dotyczących podwozia.

Allan McNish, który jest dyrektorem ds. koordynacji sportów motorowych w Grupie Audi, uważa, że ​​zmiana przepisów dotyczących silników na rok 2026 sprawiła, że ​​nadarzył się idealny czas na dołączenie do stawki.

- Zawsze jest punkt, w którym wszystkie gwiazdy się zbiegają. Teraz wyraźnie mamy taki moment i widać to w przepisach technicznych, których zmiana pozwala na dobry wstęp do przygotowań. To ekscytujące. Jednocześnie jest dużo pracy do wykonania od chwili obecnej do pierwszego wyścigu - powiedział McNish w sobotę na targach Autosport International.

Audi rozbudowuje swoje obiekty, aby tworzyć projekt F1 w Neuburgu w Niemczech. W grudniu rozpoczęto budowę nowego budynku o powierzchni 3000 metrów kwadratowych, w którym znajdą się stanowiska testowe do opracowywania jednostek napędowych.

McNish powiedział, że obecnie Audi koncentruje się na wczesnych etapach rozwoju jednostki napędowej, biorąc pod uwagę, że jego powiązanie z Sauberem oficjalnie rozpocznie się dopiero za trzy lata, ale już teraz było coraz większe podekscytowanie projektem F1.

- Przybywa coraz więcej pracowników, co jest ekscytujące. Każdego dnia przychodzi e-mail od nowej osoby, która może coś wnieść do zespołu. Kryje się za tym prawdziwy rozmach i to jest naprawdę pozytywna część. To nowy projekt. To coś, co buduje się od samego początku. To bez wątpienia bardzo dobry punkt dla nas - powiedział McNish.