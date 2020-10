Junior Ferrari zaliczy z amerykańską ekipą pierwszy piątkowy trening przed Grand Prix Eifelu. Dla kierowcy startującego obecnie w Formule 2, to będzie debiut w weekendzie wyścigowym F1. Przejmie samochód Romaina Grosjeana.

Udział w sesji ma na celu kontynuację rozwoju Ilotta w ramach Akademii Kierowców Ferrari, po niedawnym teście w bolidzie F1 włoskiej ekipy, w specyfikacji 2018, podczas jazd w Fiorano.

Szef Haas F1 Günther Steiner powiedział jednak, że Ilott nie znajduje się na liście dziesięciu kierowców, których rozważają do zakontraktowania na sezon 2021.

- Nie ma go na liście. Jest kierowcą Ferrari. Nie wiem, co z nim robią i jakie mają plany wobec niego - przekazał Steiner. - W każdym razie darzę go dużym szacunkiem, ponieważ jest drugi w mistrzostwach F2. Jest całkiem niezły.

- Będę bardzo szczery, nie ma go teraz na liście. Może jutro pojawi się na niej, nie wiem. To nie będzie zależało od wyniku w pierwszym treningu - przekazał. - Natomiast jeśli wykona coś czego nie powinien, np. rozbije samochód, na pewno nie znajdzie się w gronie kandydatów.

Haas nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie swojego składu na sezon 2021. Brani są pod uwagę obecni kierowcy ekipy - Romain Grosjean i Kevin Magnussen. Na rynku są dostępni Sergio Perez i Nico Hulkenberg.

Steiner powiedział, że nie poczynili jeszcze znaczących postępów w kontekście podjęcia decyzji.

- Mój dzisiejszy komentarz na temat kierowców jest taki, że dojdziemy do tego - powiedział Steiner. - Nie jest to łatwe zadanie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ilu jest kandydatów na krótkiej liście. Powoli docieramy do finału rozmów i wtedy ogłosimy co i jak. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt odległa perspektywa.

Do Ilotta podczas pierwszego treningu na torze Nurburgring dołączy kolejny junior Ferrari i obecny rywal o tytuł w F2 - Mick Schumacher, który z kolei pojeździ dla Alfy Romero. Ekipa z Hinwil prawdopodobnie podczas GP Eifelu poda swój skład na przyszłoroczne mistrzostwa.