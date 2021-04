Imola motywuje Alfę Romeo

Podczas Grand Prix Bahrajnu reprezentanci Alfy Romeo - Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi liczyli się w walce o punkty. Chociaż ostatecznie finiszowali tuż za pierwszą dziesiątką, to był i tak zdecydowany krok naprzód w wykonaniu zespołu, w porównaniu do 2020 roku.

Mimo to przed ekipą z Hinwil jeszcze dużo pracy, jeśli chcą regularnie zdobywać punkty. Kolejną próbę podejmą już w najbliższy weekend podczas Grand Prix Emilii Romanii na torze w Imoli. To właśnie w zeszłym roku na Autodromo Enzo e Dino Ferrari zanotowali swój najlepszy rezultat, Raikkonen był dziewiąty, a Giovinazzi dziesiąty.

- Jesteśmy przekonani, że możemy być w środku walki o punkty również w Imoli, ale nie mamy złudzeń, że będzie łatwo - powiedział Kimi Raikkonen. - Widzieliśmy w Bahrajnie, że nawet udany weekend nie oznacza miejsca w pierwszej dziesiątce. Wiemy, że musimy poprawić wszystko, co robimy od czwartku do niedzieli: różnica między finiszem tuż za najlepszymi zespołami, czy poza czołową dziesiątką, będzie naprawdę mała.

- Miejmy nadzieję, że odrobimy nasze lekcje i znajdziemy się w pierwszej grupie - dodał. -Wiemy, które rzeczy zależą od nas, więc musimy tylko upewnić się, że wykonujemy nasze zadania najlepiej, jak potrafimy.

- To, co widzieliśmy w Bahrajnie dało nam duży zastrzyk pewności siebie i nie możemy doczekać się, aby zobaczyć, jak konkurencyjni możemy być w Imoli - powiedział Antonio Giovinazzi. - Wiemy, że możemy włączyć się do walki, ale wymaga to od nas bezbłędnego weekendu. Różnice w środku stawki są bardzo małe i każdy szczegół robi różnicę, zwłaszcza w kwalifikacjach.

- Bardzo chciałbym otworzyć swój dorobek punktowy w Imoli, na ojczystej ziemi - dodał. - Możliwość startu w trzech domowych wyścigach w zeszłym sezonie wcale mnie nie rozpieściła. Po prostu start u siebie zawsze stanowi wyjątkowe uczucie i tym razem nie będzie inaczej.

