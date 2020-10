Imola z jedną strefą DRS

Formuła 1 wraca do Imoli po czternastu latach. Grand Prix Emilii-Romanii włączono do kalendarza w wyjątkowych okolicznościach pandemii koronawirusa. W najbliższy weekend kierowcy i zespoły już po raz trzeci w 2020 roku powalczą we Włoszech.

Od ostatniej wizyty tor przeszedł kilka modyfikacji. Zrezygnowano m.in. z szykany Variante Bassa, choć używana jest ona jeszcze podczas wyścigów motocyklowych.

Wyznaczona została jedna strefa DRS. Detekcja nastąpi 40 m po wyjściu z zakrętu Rivazza, natomiast aktywacja na linii startu/mety.

Wyścigowy weekend w Imoli rozegrany będzie w dwudniowym formacie. Jedyny trening zaplanowano na sobotnie przedpołudnie.