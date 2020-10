Tegoroczny samochód ekipy z Silverstone często nazywany był różowym Mercedesem. To dlatego, że bolid Racing Point jest bardzo podobny do mistrzowskiego W10 z sezonu 2019.

W zaistniałej sytuacji wprowadzono rygorystyczne przepisy, zakazujące kopiowania rozwiązań technicznych innych zespołów.

- Klaryfikacja głosi, że nie można kopiować pojedynczych elementów oraz adaptować czyichś koncepcji technicznych - powiedział Green dla Auto Motor und Sport. - To jest jednak błędna interpretacja. Jak można udowodnić, że ktoś wykorzystał rozwiązanie zastosowane w innym samochodzie? Gdzie to się zaczyna i gdzie kończy?

- W takim razie McLaren nie powinien korzystać ze swojego nowego nosa i przedniego skrzydła, które są zdecydowanie wzorowane na Mercedesie - kontynuował. - Czy ktoś narzekał, że to skopiowali? A może tylko Racing Point nie może tego robić?

- Jeśli zabronione jest przyjmowanie innych koncepcji, doszłoby do stagnacji. Dobre rozwiązanie zawsze będzie lepsze od innych. To byłoby sprzeczne z tym, co chce się osiągnąć z przepisami na 2022 rok - dodał.

Podczas gdy Racing Point będzie musiało wprowadzić pewne zmiany na przyszłość, nie zamierza zaprzestać wzorowania się na rywalach.

- Będziemy nadal przyglądali się innym samochodom w poszukiwaniu nowych pomysłów oraz inspiracji - przyznał. - Jeśli pozostałe zespoły mówią, że tego nie zrobią, a wszystkie ich pomysły są własnymi, to tylko marzą. Spójrzcie na Renault. Cała przednia część auta jest ściągnięta z Mercedesa.

- Zespoły, które krzyczą najgłośniej, kopiują najbardziej - zarzucił Green.