W Formule 1 nadchodzi bardzo intensywny okres trzech wyścigów z rzędu. W najbliższy weekend odbędzie się Grand Prix Francji, po którym, tydzień po tygodniu, nastąpią dwa wydarzenia w Austrii.

Alfa Romeo Racing Orlen liczy na kontynuowanie swojego progresu. Francja jest miejscem, w którym zespół rozpoczął podobny ciąg trzech punktowanych finiszów w 2019 roku. Do tego spodziewają się, że charakterystyka toru Paul Ricard będzie odpowiadała C41 Kimiego Raikkonena i Antonio Giovinazziego.

- Zdobycie punktu w ostatnim wyścigu było oczywiście pozytywne, ale chcemy wyciągnąć od siebie jak i od samochodu, jeszcze więcej - powiedział Kimi Raikkonen. - We Francji nie będzie inaczej. W środku stawki będzie bardzo ciasno i wszystko musi pójść właściwie od piątku do niedzieli. Różnice są bardzo małe, również między ukończeniem wyścigu w pierwszej dziesiątce lub tuż poza nią.

- Nie mogę doczekać się, kiedy znajdę się na torze we Francji - powiedział Antonio Giovinazzi. - Wiemy, że dokonaliśmy sporych ulepszeń i wszystko czego potrzebujemy to regularność przez cały weekend w celu pokazania na co nas stać. Tor Paul Ricard powinien nam na to pozwolić. To pierwszy wyścig z trzech pod rząd, co oznacza, że czeka nas intensywny okres. Zdobywanie punktów będzie kwestią jak najlepszego poradzenia sobie w środku stawki. Jestem pewien, że możemy sięgnąć po dobry wynik.

