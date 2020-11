Inwestycja Mercedesa bez wpływu na F1

Mercedes ogłosił w zeszłym miesiącu, że zawarł porozumienie z Astonem Martinem. Zwiększy swoje udziały w brytyjskiej marce samochodowej aż do dwudziestu procent w ciągu najbliższych trzech lat. Wzrost będzie następował etapami z obecnych 2,6 procent, czyniąc go drugim co do wielkości udziałowcem tej firmy.

W 2021 roku w F1 do stawki dołączy Aston Martin. Będzie to jednak przemianowane Racing Point. Zespół należy do Lawrence’a Strolla, który na początku roku sporo zainwestował w brytyjskiego producenta samochodów.

Szef zespołu Mercedesa, Toto Wolff, jest również prywatnym udziałowcem Astona Martina, ale nie ma żadnych powiązań z zespołem F1.

Zapytany, czy zwiększenie udziału Mercedesa w Astonie Martinie miałoby jakiekolwiek konsekwencje dla programów sportów motorowych któregokolwiek z tych dwóch producentów, Wolff odparł: - Nie, na razie nie.

- Zespół Formuły 1 Astona Martina, jest całkowicie niezależny od producenta. Zaangażowanie Daimlera dotyczy wyłącznie firmy samochodowej, a nie działu wyścigowego. Z mojego punktu widzenia nic się nie zmienia - dodał.

Umowa między dwoma producentami koncentruje się na transferze technologii i daje Astonowi Martinowi dostęp do projektów układu napędowego Mercedesa, w tym technologii hybrydowej i elektrycznej.

Oba zespoły owszem współpracują w Formule 1 od wielu lat. Racing Point kupuje od Mercedesa nie tylko silniki, ale też wiele innych części. Obecny samochód ekipy z Silverstone jest wręcz uznawany za kopię zeszłorocznego mistrzowskiego bolidu niemieckiego producenta.

W przyszłorocznych mistrzostwach F1, Racing Point/Aston Martin będzie reprezentowany przez Sebastiana Vettela i Lance’a Strolla.