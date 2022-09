Jacques Villeneuve przetestuje zeszłoroczny samochód Formuły 1 zespołu Alpine. Jazdy odbędą się w Monzy, w środę po Grand Prix Włoch.

Będzie to pierwszy raz, kiedy 51-latek poprowadzi niemal współczesną maszynę od swojego ostatniego wyścigu w królowej sportów motorowych z BMW Sauber na Hockenheim w 2006 roku.

Szansa pojawiła się dzięki jego współpracy z telewizją Canal+ i jest po części obchodami 25-lecia jego tytułu mistrza świata, zdobytego w 1997 roku, gdy reprezentował Williamsa, korzystającego z silników Renault.

Jeździł też dla stajni z Enstone. W barwach Mild Seven Renault F1 Team zaliczył trzy ostatnie wyścigi w kampanii 2004. Zna się również z obecnym szefem Alpine Otmarem Szafnauerem z czasów, gdy pracowali w BAR Honda.

A521 to samochód, którym w zeszłym sezonie ścigali się Fernando Alonso i Esteban Ocon, a w tym roku jest wykorzystywany do testów rozwojowych młodych kierowców. Jeździli nim ostatnio Oscar Piastri i Jack Doohan.

Czytaj również: Amerykanin o krok od F1

- Stało się to dzięki współpracy z Canal+, francuskiego zespołu i francuskiej telewizji, a ja do tego wygrałem 25 lat temu wspólnie z Renault - powiedział Villeneuve portalowi Motorsport.com.

- Testy odbędą się właśnie z tego powodu. Wsiądę do zeszłorocznego samochodu w Monzy i będą to prawdziwe okrążenia - kontynuował. - Zaliczyłem trzy wyścigi dla nich wspólnie z Fernando, więc mam już na koncie współpracę z tą ekipą, a Alan Permane, obecny dyrektor sportowy, był moim inżynierem.

- To jest super ekscytujące i szalone. Ciekawie będzie zrozumieć ten samochód Zaliczyłem już testy w symulatorze. Nowoczesne bolidy nie imponują przy niskich prędkościach, ale przy wysokich już tak - zaznaczył. - Muszę tylko upewnić się, że będę miał dobrze dopasowane siedzenie. Czeka mnie piekło, bo przeciążenia będą niesamowite. Dobrze, że na tym torze są długie proste, na których można nieco odsapnąć.

Villeneuve podkreślił, że nadal jest aktywnym kierowcą: - Nigdy nie przestałem chcieć tego robić. Moim celem w ostatnim czasie było dostanie się do NASCAR. Po wystartowaniu na Daytonie w tym roku, zacząłem rozważać przystąpienie do przyszłego sezonu. Jestem jednak mocno zapracowany w telewizji, co blokuje wiele innych rzeczy.

Komentator Canal+ Julien Febreau, kierowca rajdowy, również będzie miał okazję poprowadzić A521 w Monzy. Tego dnia na włoskim obiekcie Alpine zaliczy też dzień filmowy z obecnym A522.

Villeneuve i Febreau w ramach rozgrzewki pojeżdżą w tym tygodniu na Paul Ricard Lotusem E20 z 2012 roku.

Video: NASCAR Cup - Podsumowanie wyścigu Southern 500 2022