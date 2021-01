W sezonie 2021 do RBR dołączy Sergio Perez, który ostatnio jeździł w zespole Racing Point. Red Bull nie był bowiem w stanie przygotować na partnera Maxa Verstappena żadnego z kierowców ze swojego programu juniorskiego.

Pierre Gasly nie poradził sobie z tym zadaniem w 2019 roku, podobnie jak Alex Albon w sezonie 2020. Wcześniej tego ciężaru nie udźwignął Daniił Kwiat.

Franz Tost, który od półtorej dekady kieruje juniorską ekipą Red Bulla - Toro Rosso, teraz znaną jako AlphaTauri, wyjaśnił dlaczego wielu zawodników, z którymi współpracował, nie sprawdziło się w Red Bullu.

- Nie mam na to magicznej mikstury - powiedział Tost. - Jeśli spojrzeć na Maxa Verstappena, Daniela Ricciardo, czy Sebastiana Vettela, faktycznie odnieśli sukces w Red Bullu. Jednak czasem zmiana zespołu nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami.

- Kiedy Vettel przeniósł się do Ferrari, Kwiat trafił do Red Bulla zaledwie po roku (spędzonym w Toro Rosso). Natomiast ja upieram się, że kierowca potrzebuje co najmniej trzech lat w AlphaTauri, aby przetrwać w Red Bullu - kontynuował.

- Red Bull Racing jest zespołem na zupełnie innym poziomie - podkreślił. - Walczą o zwycięstwa w wyścigach i tytuły. Dlatego zawodnik powinien mieć duże doświadczenie, aby odnalazł się w gronie liderów. Gasly musiał przyzwyczaić się do tego praktycznie w biegu, kiedy zmieniał ekipę po odejściu Ricciardo. Kiedy nie masz wszystkiego odpowiednio poukładanego, sam talent nie wystarczy. Jeśli nie jesteś wystarczająco mocny psychicznie, jest duże prawdopodobieństwo, że nie odniesiesz sukcesu.

Tost zauważa, że nie ma litości dla kierowców z jego zespołu, którzy nie wykorzystali swojej szansy.

- Formuła 1 to sport na najwyższym poziomie. Tutaj albo przeżyjesz, albo zginiesz - stwierdził. - Jeśli coś pójdzie nie tak, trzeba podjąć próbę wydostania się z kłopotów. Wszystko co wygląda cudownie w teorii, nie zawsze sprawdza się jednak w rzeczywistości. Czasami też potrzebna jest improwizacja.

W sezonie 2021 w składzie AlphaTauri nadal będzie jeździł Pierre Gasly. Angaż w ekipie z Faenzy otrzymał Yuki Tsunoda, dla którego będzie to debiut w F1. Z królową sportów motorowych pożegnał się Daniił Kwiat.

Alex Albon, który stracił miejsce w RBR na rzecz Sergio Pereza, będzie kierowcą rezerwowym obydwóch zespołów należących do austriackiego producenta napojów energetycznych. Taj będzie pracował również w symulatorze i uczestniczył w testach opon szykowanych na sezon 2022.