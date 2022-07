W czwartek Vettel ogłosił, że po bieżącej kampanii opuści Formułę 1. Debiut zaliczył w trakcie sezonu 2007, tylko kilka miesięcy później niż Hamilton. W ostatnim czasie obaj zostali głosem padoku w sprawach społecznych i dotyczących ochrony środowiska.

Pytany przez dziennikarzy, jak zapamięta Vettela, Hamilton stwierdził, że Niemiec był jedną z niewielu osób w F1, które sprawiały, iż nie czuł się samotny.

- W pewnym sensie wiedziałem, że ta decyzja nadchodzi, ale oczywiście jej ogłoszenie to inna sprawa - powiedział Hamilton. - Powiedziałbym, że pierwsze uczucie, jakie mi towarzyszy, to smutek, że odchodzi. Nie miałem jeszcze wiele czasu, by pomyśleć o podróży jaką wspólnie odbyliśmy.

- Jednak patrząc na tę moją podróż, często czułem się samotny. Powiedziałbym, że on jest jedną z niewielu osób, dzięki której to uczucie było mniejsze. Towarzyszył mi wielokrotnie. Pamiętam 2007 rok i konferencję prasową w Magny-Cours oraz jego bardzo szczere wypowiedzi na odprawie kierowców.

- Już wtedy wiedziałem, że będzie ważną postacią w sporcie. Potem ujrzałem jego sukcesy, ale również to, że stawia innych ponad sobą i odważnie broni tego, w co wierzy.

- Często mówimy o legendach sportu. Mówiąc szczerze, niezbyt lubię to określenie. Sądzę, że jest on jednym z najwspanialszych ludzi, jakich widzieliśmy w tej dyscyplinie. Potrzebujemy więcej takich. Jestem smutny, ponieważ stracę sojusznika. Wiem jednak, że poza sportem będzie robił wspaniałe rzeczy i na zawsze pozostaniemy przyjaciółmi. Mam nadzieję, iż zrobimy coś wspólnie.

Charles Leclerc - były zespołowy partner z Ferrari - powiedział:

- U mnie jego odejście wywołuje smutek. Może dla niego jest to o wiele weselsze. Dziwnie będzie nie widzieć Seba w padoku.

- Wiele się od niego nauczyłem i zawsze był dla mnie bardzo miły. Na pewno będę za nim tęsknił. Życzę mu jak najlepiej i jestem przekonany, iż znajdzie inne rzeczy, które będą go cieszyły.

Sergio Perez, którego Vettel zastąpił w Astonie Martinie przed sezonem 2021, przyznał, że rozumie powody, dla których czterokrotny mistrz świata postanowił rozstać się z F1.

- Czuję dumę, patrząc na to, co Seb osiągnął. Jest wielką legendą tego sportu oraz świetnym gościem. Zawsze był fair, dużo mówił, odnosił sukcesy i ma wspaniałą rodzinę. Ma wszystko, co chciałbyś, aby twój kolega miał. Jestem więc dumny i życzę jemu i jego rodzinie wszystkiego najlepszego.

- To bardzo osobista decyzja. Nawet bardzo. Dotyczy tego, jak się czujesz i co chcesz robić. Z wiekiem ustalasz inne priorytety i nie chcesz już płacić takiej ceny za bycie kierowcą Formuły 1.

Z kolei Fernando Alonso nazwał Vettela jednym ze swoich największych rywali obok Michaela Schumachera i Lewisa Hamiltona.

- Z Lewisem i Sebastianem prawdopodobnie dzieliłem tu najwięcej czasu - przyznał Alonso. - Oczywiście, moim pierwszym wyborem zawsze będzie Michael. Z nim walczyłem o tytuły i dorastałem oglądając jak dominuje w Formule 1.

- Nauczyłem się od Michaela wielu rzeczy. A potem z Lewisem i Sebastianem... tak, sporo we trzech przeżyliśmy. Będzie mi go brakowało po tych wszystkich latach. Dzieliliśmy tor, wspólnie podróżowaliśmy. W pewnym sensie byłem też przy jego tytułach.

- To wielki mistrz, ale również wspaniały człowiek. Kieruje się odpowiednimi wartościami i ma cudowną rodzinę. Z tego co wiem, chęć bycia z rodziną również się do tej decyzji przyczyniła.