Hamilton dołączył do Mercedesa w 2013 roku. Zespół dominuje w Formule 1 nieprzerwanie od sezonu 2014, od kiedy w królowej sportów motorowych nastała era hybrydowych jednostek napędowych.

Tymczasem Schumacher trafił do Ferrari w 1996 roku. Niemiec pierwszy, z pięciu tytułów ze Scuderią, zdobył w 2000 roku. Tym samym zakończył 21-letni okres ekipy z Maranello bez mistrzostwa.

Brytyjczyk zakwestionował opinie, że to wyłącznie Michael Schumacher przyczynił się do sukcesów Ferrari.

Twierdzi się bowiem, że Schumacher dużo pracował nad zbudowaniem zespołu, który odniósł tyle zwycięstw. W przypadku Hamiltona jest natomiast postrzeganie, że po prostu podstawiano mu szybkie samochody.

Hamilton nie zgadza się z takimi opiniami.

- Wszyscy mówią, że Michael zapewnił Ferrari sukces. Jednak to nie ja doprowadziłem Mercedesa do zwycięstw, a Michael nie zrobił tego sam dla Ferrari. Uwielbiam go, jest legendą, ale to nie tylko była jego zasługa. W tle stoi za tym wiele osób - powiedział Hamilton.

- Naszym zadaniem jest zmotywowanie tych ludzi, inspirowanie ich. Oczywiście dane z komputera powiedzą tylko o perfekcyjnym samochodzie i tego typu rzeczach - kontynuował. - Naszą pracą jest poprowadzenie chłopaków we właściwym kierunku, dodawanie im animuszu. W tych zespołach to są niesamowici ludzie, jestem z nich dumny. Tego komputer nie zasymuluje.

Hamilton w odniesieniu, że niektórzy sugerują, iż jego sukces wynika wyłącznie z faktu posiadania najszybszego samochodu, stwierdził: - Kiedy słyszysz niektóre z tych rzeczy, nie zawsze jest to najprzyjemniejsze. Nie jestem na to zły, wiem bowiem, że ci, którzy tak twierdzą, po prostu się nie znają. W życiu często możemy wydać błędną opinię, kiedy nie znamy wszystkich faktów lub nie mamy pełnej wiedzy w danym temacie. Mówiono, że Michael zmienił Ferrari, ale będąc w sporcie od tylu lat wiem, że nie jest to zależne tylko od jednej osoby.