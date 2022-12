Verstappen w świetnym stylu obronił tytuł, wygrywając w minionym sezonie aż piętnaście wyścigów. Z lauru mógł cieszyć się już na ponad miesiąc przed końcem rywalizacji.

Holender był zdecydowanie najlepszym kierowcą kampanii 2022, na co wskazują nie tylko wyniki, ale i opinie kolegów po fachu oraz szefów zespołów. Wyrazów uznania nie szczędzi Verstappenowi również Grosjean, choć dostrzega jedną skazę na świetnym sezonie w wykonaniu kierowcy Red Bull Racing. W Brazylii Verstappen - już pewny tytułu- odmówił zamiany pozycji z Sergio Perezem, czym wzniecił spekulacje o nie najlepszych relacjach wewnątrz ekipy.

- Szczerze mówiąc, był to chyba najlepszy sezon, jaki widziałem w czyimś wykonaniu - uznał Grosjean pytany przez Motor Sport Magazine. - Był w 99 procentach idealny. Ten jeden brakujący procent to Brazylia. Dokonał wtedy złego wyboru i nieodpowiednio to przekazał.

- Poza tym, do niczego nie można się przyczepić. Spisywał się świetnie w kwalifikacjach oraz wyścigach. Nawet kiedy obrócił się na Węgrzech, wygrał wyścig. Gdy wpadasz w taką pozytywną spiralę, wszystko ci wychodzi i nic cię nie może powstrzymać. To było po prostu niesamowite.

- Jedyny drobny [negatywny] akcent to Brazylia, kiedy nie chciał puścić Checo. Jeśli chodzi o resztę, szczerze mówiąc, trudno powiedzieć czy da się lepiej.