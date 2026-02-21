Monakijczyk utrzymywał się na czele tabeli przez cały wczorajszy dzień. W piątkowy poranek otwierał stawkę z czasem 1.33,689 s. Po południu jego bolid został wyposażony w opony o oznaczeniu C3 i sukcesywnie poprawiał swój wynik, schodząc do 1.32,655 s.

Leclerc następnie użył miękkiej opony C4 i pokonał okrążenie w czasie 1.31,992 s, co było najlepszym dotychczasowym wynikiem przedsezonowych testów na Bahrain International Circiut.

Drugi rezultat należał do Lando Norrisa. Kierowca McLarena, który nie wyjeżdżał na tor przez pierwsze dwie godziny popołudnia, zakończył sesję z dziewięcioma dziesiątymi straty do Leclerca.

Trzecie miejsce zajął Max Verstappen z czasem 1.33,109 s. Holender korzystał z prototypowych opon Pirelli, podobnie jak George Russell, który wykręcił swoim Mercedesem 1.33,197 sekundy. To był jeden z mniej udanych dni niż zwykle dla ekipy z Brackley. Rano Antonelli z powodu utraty ciśnienia w układzie pneumatycznym musiał zjechać do garażu, gdzie mechanicy wymienili jednostkę napędową.

Alpine znalazło się na czele środka stawki dzięki próbie Pierre'a Gasly'ego, który na miękkich oponach C5 wykręcił czas 1:33,421 s. To było zaledwie o 0,066 sekundy szybciej niż czas Olivera Bearmana z Haasa, który ustanowił własny rekord, używając opon C3.

Siódmym czasem mógł się pochwalić Gabriel Bortoleto, z kolei jedyny debiutant na starcie, Arvid Lindblad, pokonał samodzielnie aż 165 okrążeń (893 km) i osiągnął czas 1.34,149 s, o dwie dziesiąte sekundy lepszy niż wynik Carlosa Sainza.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Autor zdjęcia: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Na końcu klasyfikacji znalazły się tradycyjnie zespoły Cadillaca i Astona Martina. Cadillac nie pojawił się na torze przez pierwsze 100 minut jazd. Amerykańska ekipa przejechała 99 okrążeń, a najlepszy czas uzyskał Valtteri Bottas (1.35,290 s).

Tymczasem Aston Martin przejechał zaledwie sześć okrążeń z Lance'em Strollem za kierownicą AMR 26. Niestety czwartkowa awaria akumulatora, nie została do końca usunięta i Stroll nie został sklasyfikowany.

Wyniki szóstego dnia testów w Bahrajnie:

1. Leclerc, 1.31,992s (132 okrążenia)

2. Norris, 1.32,871s (47 okrążeń)

3. Verstappen, 1.33,109s (65 okrążeń)

4. Russell, 1.33,197s (82 okrążenia)

5. Gasly, 1.33,421s (118 okrążeń)

6. Bearman, 1.33,487s (88 okrążeń)

7. Bortoleto, 1.33,755s (71 okrążeń)

8. Antonelli, 1.33,916s (49 okrążeń)

9. Lindblad, 1.34,149s (165 okrążeń)

10. Sainz, 1.34,342s (141 okrążeń)

11. Piastri, 1.34,352s (66 okrążeń)

12. Ocon, 1.34,494s (82 okrążenia)

13. Hadjar, 1.34,511s (59 okrążeń)

14. Bottas, 1.35,290s (38 okrążeń)

15. Hulkenberg, 1.36,019s (64 okrążeń)

16. Perez, 1.40,842s (61 okrążeń)

17. Stroll, - (6 okrążeń)