Jerez i Stambuł ucieszyłyby Ocona

Tegoroczny kalendarz Formuły 1 z powodu pandemii koronawirusa znacznie różni się od założonego planu. Z harmonogramu wypadło wiele rund zamorskich, a na ich miejsce władze serii dodają europejskie obiekty, które w normalnych okolicznościach nie miałyby szans się w nim znaleźć.

Formuła 1 odwiedzi włoskie Mugello i Imolę, niemiecki Nürburgring i portugalskie Portimão. Końcówka sezonu wciąż nie jest zatwierdzona i pojawiły się plotki o możliwych wizytach w Stambule i Jerez.

- Turcja to fantastyczny tor i byłoby wspaniale gdyby wróciła do kalendarza - powiedział Ocon. - Z kolei w Jerez często testowałem, ale nigdy się tam nie ścigałem. Wyprzedzanie tam byłoby dość trudne. To raczej obiekt testowy niż wyścigowy, ale zawsze można to zmienić.

- Znam ten tor dobrze, więc jestem gotowy na taki weekend.

W Barcelonie FIA zapowiedziała, że testy na „nowych” obiektach, dodanych do kalendarza 2020, będą zabronione. Zespoły Ferrari i AlphaTauri zaliczyły wcześniej zajęcia odpowiednio na Mugello i Imoli. Renault skorzystało z Red Bull Ringu, który aktualnie nie jest objęty zakazem. Według niepotwierdzonych informacji francuski producent chciał się wybrać do Portimão. Ocon stwierdził, że brak możliwości odbycia testów nie byłby wielką stratą.

- Nie jestem przekonany co do tego, czy można nauczyć się czegoś więcej niż samego układu toru. Imolę znam całkiem dobrze, ale Portimão nie. Przydałoby się tam pojeździć chociaż samochodem z 2018 roku, ale każdy będzie w tej samej sytuacji. Poza tym zespół jest już zmęczony kolejnymi trzema wyścigami z rzędu i ten stan będzie się pogłębiał z biegiem sezonu - zakończył Esteban Ocon.