Jeszcze więcej wyścigów w Europie?

Formuła 1 stopniowo odbudowuje swój harmonogram, zburzony przez pandemię koronawirusa. Po dzisiejszym komunikacie, dotyczącym wyścigów na włoskim Mugello i w rosyjskim Soczi w kalendarzu widnieje obecnie 10 rund.

Niemiecki serwis Auto Motor und Sport informuje, że Formuła 1 planuje włączyć do programu kolejne europejskie tory, przede wszystkim w zastępstwie wizyt na kontynentach amerykańskich, na których sytuacja związana z COVID-19 daleka jest od opanowanej. Tym samym w październiku trzy kolejne weekendy: 9-11, 16-18 i 23-25 zarezerwowane byłyby dla wyścigów na Hockenheimringu, Imoli i Autódromo Internacional do Algarve. Kolejność nadal pozostaje do ustalenia.

Bardziej rozbudowana europejska część harmonogramu oznaczałaby najprawdopodobniej rezygnację z Grand Prix Kanady, Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Brazylii. Zdaniem niemieckich dziennikarzy los wyścigu w Chinach został już przesądzony i kierowcy nie powalczą w 2020 roku w Szanghaju.

Tegoroczny sezon F1 rozpoczął się z niemal czteromiesięcznym opóźnieniem od dwóch rund na austriackim Red Bull Ringu.