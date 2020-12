Capito, który może pochwalić się bogatą karierą w branży motoryzacyjnej oraz w sportach motorowych, teraz będzie pracował dla Williamsa.

Podlegając Matthewowi Savage’owi, prezesowi Williamsa, weźmie pełną odpowiedzialność za codzienne prowadzenie firmy. Natomiast Simon Roberts oficjalnie przejmie rolę szefa zespołu.

Capito, były uczestnik wyścigów motocyklowych i Rajdu Paryż-Dakar, pracował w BMW pod koniec lat 80., jako inżynier w dziale rozwoju układów napędowych, a w 1989 roku przeniósł się do Porsche na stanowisko szefa ds. sportów motorowych. Do Saubera dołączył w 1996 roku jako członek zarządu, a dwa lata później został dyrektorem operacyjnym. Przez pięć lat pracował w szwajcarskim zespole, kooperując z takimi firmami jak Ford, Petronas i Red Bull.

Następnie dołączył do Forda w październiku 2001 roku, jako dyrektor ds. inżynierii pojazdów specjalnych i spędził dekadę w firmie na różnych stanowiskach, pracując pod kątem Formuły Ford, F1 oraz rajdowych mistrzostw świata, zdobywając z producentem tytuły w WRC w 2006 i 2007 roku.

W maju 2012 roku został szefem VW Motorsport, nadzorując bardzo udany program niemieckiej marki w WRC, a we wrześniu 2016 roku przeniósł się do McLarena na stanowisko dyrektora generalnego. W Woking działał zaledwie przez pięć miesięcy.

Po krótkim pobycie w McLarenie w 2016 roku Jost został wybrany na stanowisko kierownika działu Volkswagen R GmbH, odpowiedzialnego za samochody wyczynowe niemieckiej marki, ale teraz powróci do Formuły 1 z Williamsem.

- To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę dołączyć do Williams Racing w tych ekscytujących i wymagających czasach zarówno dla zespołu, jak i dla Formuły 1 - oświadczył Capito. - To wyróżnienie, że mogę być częścią przyszłości tego legendarnego zespołu, dlatego podchodzę do tego wyzwania z wielkim szacunkiem i ogromną przyjemnością.

Matthew Savage, prezes Dorilton Capital, firmy, która jest właścicielem zespołu, powiedział: - Cieszymy się, że możemy powitać Josta Capito, jako nowego dyrektora generalnego Williams Racing. Jest doświadczonym człowiekiem, który zbudował zwycięskie zespoły i sam też jest zwycięzcą. Rozumie dziedzictwo Williamsa i będzie pracował z zespołem w dążeniu do naszego celu, jakim jest powrót do czołówki.