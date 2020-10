Schumacher i Ilott, obecnie zajmują czołowe miejsca w klasyfikacji mistrzostw Formuły 2. Pojeżdżą w pierwszym piątkowym treningu przed Grand Prix Eifelu, 9 października.

Mick wsiądzie za kierownicę samochodu Alfa Romeo Racing C39, a Callum - Haas VF-20. Robert, obecnie piąty w Formule 2, dostanie swoją szansę w ostatni piątek mistrzostw 2020 w Abu Zabi.

Przygotowując się do debiutu w weekendzie wyścigowym F1, trzej kierowcy FDA będą testować jutro, w środę 30 września, na torze Fiorano, za kierownicą SF71H, samochodu Formuły 1, z którym Scuderia Ferrari rywalizowała w sezonie 2018.

To będzie dla nich ważny dzień, kolejny krok w projekcie #RoadtoF1, którego celem jest jak najlepsze przygotowanie juniorów Ferrari do debiutu w królowej sportów motorowych. To w dużej mierze cel tej trójki kierowców, biorąc pod uwagę ich doskonałe występy w F2 w tym roku. Już przed rundą w Soczi zakończyli przymiarkę foteli, a dziś mają kilka spotkań z inżynierami, aby przygotować się do jutrzejszego testu.

- Chcieliśmy zorganizować tę sesję testową, aby trójka naszych najlepszych juniorów była jak najlepiej przygotowana do zmierzenia się z wydarzeniem, które zawsze będzie dla nich wyjątkowym momentem. Będzie to okazja do poprowadzenia bolidu Formuły 1, który jest znacznie bardziej skomplikowany niż samochód, którym obecnie jeżdżą - powiedział dyrektor sportowy Ferrari, Laurent Mekies. - Chciałbym podziękować zespołom Haas i Alfa Romeo Racing za zaoferowanie Callumowi, Mickowi i Robertowi tej możliwości. Mocno wierzymy w naszą Akademię, która już dowiodła swojej wartości, z Charlesem Leclerkiem, kierowcą, w oparciu o którego Scuderia buduje swoją długoterminową przyszłość.

- Callum, Mick i Robert udowodnili już swoją wartość w obecnym sezonie Formuły 2, a ten test jest kolejnym krokiem w ich edukacji - dodał.

Obecnie jest dziewięciu członków FDA. Oprócz trzech wymienionych powyżej, Giuliano Alesi i Marcus Armstrong ścigają się również w Formule 2, Enzo Fittipaldi właśnie zakończył swój pierwszy sezon Formuły 3, Gianluca Petecof i Arthur Leclerc zajmują obecnie pierwsze i drugie miejsce w serii Formula Regional Championship, a Dino Beganovic ściga się w Formule 4 we Włoszech i Niemczech.