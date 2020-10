Juniorzy Renault zaliczą testy F1

Renault przeprowadzi cztery dni prywatnych testów na Bahrain International Circuit od 29 października do 2 listopada, dzieląc je na trzech członków Renault Sport Academy.

Podczas testów zostanie wykorzystane Renault R.S. 18.

Lundgaard pojeździ 29 października. To już będzie jego trzeci test F1. Duńczyk wierzy, że pomoże mu to w przygotowaniach do finału Formuły 2.

- Jestem bardzo podekscytowany możliwością testów za kierownicą R.S. 18 w następny weekend - powiedział Lundgaard. - Nigdy tak naprawdę nie ścigałem się w Bahrajnie, więc ta praca będzie dla mnie cenna, zwłaszcza że jadę tam na dwie ostatnie rundy mistrzostw (Formuły 2).

Lundgaard następnie przekaże samochód Piastriemu, tegorocznemu mistrzowi Formuły 3.

- Można śmiało powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowany jazdą R.S. 18 w przyszłym tygodniu w Bahrajnie - powiedział Piastri. - Oczywiście będzie to mój pierwszy test w bolidzie Formuły 1, chwila, którą będę wspominał przez bardzo długi czas.

Ostatnie dwa dni jazd zaliczy Zhou, który w tym roku miał już okazję poprowadzić samochód F1 Renault w specyfikacji 2018.

- Testy w Bahrajnie są częścią zaplanowanego programu, który Akademia realizuje co roku od ostatnich trzech lat - powiedziała dyrektor Renault Sport Academy Mia Sharizman. - To dobra okazja, aby pokazać postęp i poziom osiągnięć naszych kierowców.