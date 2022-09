Mercedes zdecydował się zamontować czwartą jednostkę napędową w samochodzie Hamiltona na wyścig w Monzy w konsekwencji uszkodzeń tej trzeciej, do których doszło w kolizji Brytyjczyka z Fernando Alonso na pierwszym okrążeniu Grand Prix Belgii.

Silnik, który przyjął uderzenie o sile 45G w kraksie na torze w Spa, został po tym zdarzeniu odesłany do fabryki Mercedesa w Brixworth w celu zbadania, czy nadaje się do wykorzystania w kolejnych zawodach. Wstępne prognozy nie są pozytywne i Mercedes nie planuje przywrócenia go do obecnej puli Hamiltona.

W związku z powyższym musi się posiłkować zamontowaniem już czwartej jednostki w W13, przekraczając tym samym regulaminową ich ilość trzech dostępnych na sezon, co automatycznie wiąże się z sankcją cofnięcia kierowcy na polach startowych.

Tor w Monzy przynajmniej oferuje kilka dobrych możliwości wyprzedzania, co może pomóc Hamiltonowi w przebijaniu się w górę stawki podczas niedzielnej rywalizacji.

Zrozumiałe jest, że zespół nadal ocenia, co można zrobić z trzecią jednostką napędową i czy któreś z jej komponentów da się uratować. Niektóre z nich bowiem mogłyby zostać wykorzystane w piątkowych treningach w celu ograniczenia przebiegu pozostałych podzespołów.

Hamilton nie będzie jedynym zawodnikiem ze świeżym silnikiem we Włoszech. Co najmniej nadprogramowe blok spalinowy, turbo oraz MGU-H otrzyma Valtteri Bottas na skutek awarii, której doznał w poprzednim GP Holandii.

Podejrzewa się również, że czwarta jednostka trafi do bolidu Sergio Pereza z ekipy Red Bull Racing.

Kolejne w kalendarzu GP Singapuru i Japonii nie są idealnymi miejscami do przyjmowania tego typu kar, ze względu na trudne tory w kontekście możliwości wyprzedzania i odrabiania strat.

Grand Prix Włoch 2022

Piątek, 9 września

14:00-15:00 - Pierwszy trening

17:00-18:00 - Drugi trening

Sobota, 10 września

13:00-14:00 - Trzeci trening

16:00-17:00 - Kwalifikacje

Niedziela, 11 września

15:00-17:00 - Wyścig

Video: Grand Prix Włoch - Onboard toru Autodromo Nazionale di Monza