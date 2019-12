Kara dla Leclerca

W SF90 Leclerca doszło do wycieku oleju podczas trzeciego treningu przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Monakijczyk musiał korzystać przez resztę weekendu z jednostki w starszej specyfikacji.

Słabszy silnik nie pozwolił na nawiązanie skutecznej walki z czołówką i 22-latek musiał zadowolić się w Austin czwartą pozycją.

Ferrari teoretycznie miało możliwość naprawy i ponownego wykorzystania uszkodzonej jednostki, jednak w zapowiedzi rywalizacji na Interlagos Mattia Binotto potwierdził, że w bolidzie z numerem 16 zamontowany zostanie nowy silnik.

Oznacza to, że Leclerc musi pogodzić się z cofnięciem na polach startowych o minimum dziesięć pozycji. To pierwsza „nadprogramowa” jednostka napędowa Monakijczyka w tym sezonie.

Jeśli Scuderia zdecyduje się również na wykorzystanie nowego MGU-H lub turbosprężarki to młody kierowca zostanie relegowany o kolejne dziesięć pozycji, co z automatu sprawi, że rozpocznie on niedzielny wyścig z samego końca stawki.

- Charles otrzyma nową jednostkę napędową, ponieważ poprzednia została uszkodzona w Austin podczas sobotniego treningu. Przez resztę weekendu musiał korzystać ze starszego silnika o mniejszej mocy - powiedział Binotto.

Przedstawiciele Scuderii nie ujawnili czy silnik zamontowany w samochodzie Leclerca będzie w tej samej specyfikacji czy też młody kierowca otrzyma nową ewolucję, która posłuży jako prototyp rozwijany z myślą o 2020 roku.