Kariera Carlosa Sainza przyspiesza

Wiodącymi kandydatami do podpisania kontraktu są Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, wspomina się także o Antonio Giovinazzim i Valtterim Bottasie.

Hiszpańska gazeta AS uważa, że dwuletni kontrakt Ferrari jest na stole u obecnego kierowcy McLarena - Sainza.

Ojciec Carlosa Sainza przyznał, że temat przyszłości jego syna „przyspieszył”.

- Nie mogę wiele powiedzieć, ponieważ nie chcę nikogo oszukiwać - mówił Saniz Senior. - Jasne jest, że wszystko przyspiesza i że zespoły nie będą czekać na rozpoczęcie sezonu, ponieważ nie wiadomo nawet, czy będzie sezon.

- Prawdą jest, że jest szczęśliwy tam, gdzie jest (w McLarenie) i prawdą jest, że ostatnio wiele się zmieniło. Chcę myśleć, że prędzej czy później sytuacja zostanie wyjaśniona. Nie możemy sobie pozwolić, żeby te plotki trwały dwa miesiące.

- Pozwólcie mi, że nie powiem już nic więcej, ponieważ są to delikatne działania - dodał.

- Generalnie w życiu albo stoisz w miejscu, albo idziesz naprzód. Z tego, co spostrzegam jako ojciec, ma ambicję, by się rozwijać. Wszystko, co mogę zrobić, to zachęcić go do tego - przekazał.

Bernie Ecclestone, zgadza się z tymi, którzy myślą, że to Sainz trafi do Maranello.

- Sainz nagle wyrósł na bardzo konkurencyjnego kierowcę i zespołowi łatwo będzie nim zarządzać - powiedział Ecclestone gazecie Bild. - Gdyby przeszedł do Ferrari, byłby numerem dwa i nie miałby z tym problemu.