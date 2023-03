Kariera szefa AlphaTauri dobiega końca?

Tuż po rozpoczęciu sezonu F1 2023 Red Bull nie ukrywa niezadowolenia z wyników swojego drugiego zespołu, prowadzonego przez Franza Tosta AlphaTauri.

Pojawiły się nawet pogłoski, że zespół z Faenzy może zostać sprzedany, przeniesiony do Wielkiej Brytanii lub przynajmniej zmuszony do jeszcze poważniejszego korzystania ze wsparcia technicznego głównej ekipy, Red Bull Racing.

- Nasze niezadowolenie z poprzedniej kampanii nie jest tajemnicą - powiedział Helmut Marko, doradca Red Bulla ds. sportów motorowych. - Również obecnie, to co widzieliśmy do tej pory, od strony aerodynamicznej projektu AlphaTauri, nie jest tym, na co liczyliśmy.

79-latek zaznaczył, że juniorska stajnia powinna mniej polegać na własnych pomysłach, a zamiast tego pozyskiwać więcej części z Red Bull Technologies.

- Musimy się przyjrzeć, co należy u nich zmienić - dodał Austriak. - Jeśli mamy najlepszy samochód w stawce, AlphaTauri musi korzystać z tego, jako punktu odniesienia. Można zrobić wiele w tym aspekcie. Dostępne są cały tył bolidu, zawieszenie i skrzynia biegów. Powinni jak najwięcej czerpać od Red Bull Racing.

Niezależnie od tego, co stanie się z zespołem, wydaje się jasne, że jego wieloletni szef Franz Tost zbliża się do końca kariery.

- Nie mam daty końcowej - wspomniał. - Natomiast pewne jest to, że w wieku 70 lat nie będę już zasiadał na pitwall. Już teraz mogę to powiedzieć.

- Wrócę do Austrii zanim skończę 70 lat i w końcu wybiorę się na narty. Od trzech lat na nich nie jeździłem - dodał 67-latek. - Najlepszy okres na takie wypady to luty i marzec, a ja wtedy mam jeszcze więcej zajęć w mojej pracy.

