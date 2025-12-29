W annałach Motorsport.com odnajdziemy wiele ciekawych, choć już zapomnianych wydarzeń ze świata sportów samochodowych. W naszej cyklicznej „kartce z kalendarza” postaramy się przypomnieć te najciekawsze.

Do feralnego zdarzenia doszło w Meribel, we francuskich Alpach, gdzie Schumacher zjeżdżał na nartach w towarzystwie syna, Micka. Przy niewielkiej prędkości upadł i uderzył głową w kamień, co, mimo założonego kasku, spowodowało u niego obrażenia głowy.

Niemiec został natychmiast przetransportowany do szpitala w Moutiers, a następnie do szpitala w Grenoble, specjalizującego się w urazach mózgu. Schumacher był w stanie krytycznym, dlatego został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej i poddano go zabiegom neurochirurgicznym, które miały na celu zmniejszenie ciśnienia w mózgu.

Następnego dnia lekarze poinformowali o drugiej operacji, podczas której usunięto krwiak w mózgu, ale jego życiu wciąż zagrażało niebezpieczeństwo. Od tego momentu dokładny stan jego zdrowia trzymany jest w tajemnicy.

Na czele heroicznej walki o powrót do zdrowia Michaela stoi jego żona, Corinna. Pomimo, że jego prywatność jest strzeżona niczym Fort Knox, od czasu do czasu, do wiadomości publicznej przedostają się wiadomości na temat stanu zdrowia mistrza F1. Najczęściej są one jednak nieprawdziwe.

Jedna z najgłośniejszych sytuacji tego typu miała miejsce niespełna dziesięć lat po wypadku, kiedy niemiecki magazyn „Die aktuelle” umieścił na pierwszej stronie portret Schumachera oraz krzykliwy napisy „pierwszy wywiad” oraz „światowa sensacja”.

Opublikowany artykuł zawierał wywiad rzekomo przeprowadzony z Schumacherem i zatytułowany „Moje życie się zmieniło”, w którym Niemiec opowiedzieć miał o swoim powrocie do zdrowia. Umieszczono jednak także dopisek, że wywiad przeprowadzono online, dodając, że zamieszana w niego była sztuczna inteligencja. Zawarto także uwagę, że wszystkie wypowiedzi są fikcyjne.

Zabieg redaktorów magazynu zdenerwował rodzinę Schumachera, a wydawnictwo pisma - grupa medialna Funke – natychmiast przeprosiła i zwolniła redaktor naczelną magazynu. Mimo wszystko najbliżsi mistrza skierowali sprawę do sądu i ją wygrali.

Michael Schumacher rozpoczął swoją wyścigową karierę, startując w kartingu na początku lat 80. W 1989 roku podpisał kontrakt z zespołem prowadzonym przez Williego Webera i zadebiutował w niemieckiej Formule 3. Wspomagany finansowo przez Webera Schumacher w 1990 roku zdobył narodowe mistrzostwo F3 oraz wygrał Grand Prix Makau.

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford, Damon Hill, Williams FW16B Renault Autor zdjęcia: Motorsport Images

W Formule 1 zadebiutował w zespole Jordana podczas Grand Prix Belgii 1991. Po swój pierwszy tytuł sięgnął trzy lata później w Benettonie.

Największe sukcesy Schumacher odnosił w zespole Ferrari, do którego przeniósł się w 1996 roku z Benettona. Dla ekipy z Maranello zdobył pięć z siedmiu mistrzowskich tytułów. W 2010 roku związał się z Mercedesem, choć cztery lata wcześniej Ferrari wydało oświadczenie ogłaszające wycofanie się niemieckiego kierowcy z wyścigów po sezonie 2006.

Schumacher przeszedł do historii jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych kierowców w F1. Dość często inicjował niebezpieczne sytuacje na torze, które prowadziły do incydentów, takich jak np. ten podczas Grand Prix Kanady 1998, kiedy wyjeżdżając z boksów, zepchnął Heinza-Haralda Frentzena poza tor, powodując jego wycofanie się z wyścigu. Schumacher otrzymał za to karę stop & go, ale mimo to wygrał wyścig.

Był autorem wielu rekordów i choć kilka z nich odebrał mu Lewis Hamilton, to Schumacher w dalszym ciągu jest rekordzistą w liczbie najszybszych okrążeń (77) i w 22 wyścigach zdobywał pole position, wygrywał Grand Prix oraz ustanawiał najszybsze okrążenie.

Michael Schumacher and Jean Todt Autor zdjęcia: Motorsport Images

W 2010 roku jego majątek został wyceniony na 515 milionów funtów. Dwa lata temu na aukcji wystawiono jego osiem zegarków, które zostały sprzedane za ponad 4 miliony dolarów.

Od 12 lat Schumacher nie był widziany publicznie. Roger Benoit, znany dziennikarz ze świata F1 i bliski przyjaciel rodziny Schumacherów, w rozmowie ze szwajcarskim tabloidem Blick, wspomniał słowa syna Michaela, Micka Schumachera, który był świadkiem tragicznych wydarzeń we francuskich Alpach.

- Oddałbym wszystko, by móc porozmawiać z tatą - powiedział Mick w jednym z wywiadów w 2022 roku.

To chyba najlepiej świadczy o stanie zdrowia 56-latka po upływie 12 lat od wypadku. To jest przypadek bez nadziei - stwierdził Benoit.

W wąskim gronie osób mających dostęp do byłego kierowcy Ferrari jest m.in. Jean Todt, były szef Scuderii i wieloletni prezydent FIA.

Czytaj również: Formuła 1 Hamilton nie będzie żałował