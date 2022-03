Kary dla Ricciardo i McLarena

Sędziowie Grand Prix Arabii Saudyjskiej uznali Daniela Ricciardo za winnego blokowania Estebana Ocona podczas drugiej części kwalifikacji. W efekcie kierowca McLarena otrzymał za takie działanie typową karę w postaci cofnięcia o trzy pozycje na starcie.

Do incydentu doszło w pierwszej połowie Q2, w zakręcie numer 9 toru w Dżuddzie. Przygotowujący się do rozpoczęcia szybkiego kółka Ricciardo znalazł się na linii jazdy przed kierowcą Alpine, który był już na pomiarowym okrążeniu. Według samego Australijczyka o sytuacji nie ostrzeżono go przez radio, a gdy zobaczył w lusterkach samochód Ocona, było już za późno na manewr, aby zrobić mu miejsce.

Ocon został zmuszony do zwolnienia tempa, co jednak nie przeszkodziło Francuzowi w późniejszym postaraniu się o wejście do trzeciego segmentu. Ostatecznie był piąty w decydującej rozgrywce. Sam fakt złamania zasad przez Ricciardo i McLarena tego nie przekreślił.

Po karze Australijczyk, który w kwalifikacjach zdobył dwunaste miejsce, został przesunięty na piętnaste pole, chociaż koniec końców będzie ruszał z czternastego. Powodem jest nieobecność Micka Schumachera po wczorajszym wypadku w czasówce.

Oprócz kary w postaci utraty pozycji na starcie, Riccardo otrzymał punkt karny, który jest obecnie jedynym na koncie Australijczyka. Zespół McLarena został ukarany grzywną w wysokości 10 000 dolarów za incydent.