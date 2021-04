Stroll dojechał do mety w Imoli jako siódmy. Już po wyścigu doliczono mu jednak 5 sekund do łącznego czasu. Kara związana jest z wyprzedzeniem Pierre’a Gasly’ego poza granicami toru. Do zdarzenia doszło w szykanie Tamburello podczas jedenastego okrążenia. Kanadyjczyk powinien oddać Francuzowi pozycję po tym manewrze, jednak nie zrobił tego. W efekcie kary spadł w wynikach za reprezentanta Alpha Tauri - na ósmą pozycję.

Jeszcze surowiej potraktowano Raikkonena. Kierowca Alfa Romeo Racing Orlen - dziewiąty na mecie - otrzymał 30-sekundową karę. Fin obrócił się (w zakręcie numer 3) podczas jazdy za samochodem bezpieczeństwa, którego obecność wywołana była kolizją między Valtterim Bottasem i George’em Russellem. Na skutek przygody stracił dwie pozycje i powinien odzyskać je do tzw. pierwszej linii samochodu bezpieczeństwa. Skoro to się nie udało, musiał skierować się do alei serwisowej i z niej wznowić dalsze ściganie.

Raikkonen wypadł poza dziesiątkę i został sklasyfikowany na trzynastej pozycji. Awans zaliczyli Esteban Ocon i Fernando Alonso. Hiszpan zdobył pierwszy punkt od momentu powrotu do stawki F1.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images