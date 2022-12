Alex Palou w pełni koncentruje się na Indycar, gdzie w przyszłym roku przystąpi do obrony tytułu nadal jeżdżąc dla Chip Ganassi Racing po nieudanej próbie podebrania go przez Arrow McLaren SP.

- Wszystko jest teraz w porządku i wspaniale. Jakby nic się nie stało - odniósł się do powyższego Palou na łamach El Mundo Deportivo.

Hiszpan nie wyklucza większego zaangażowania w królowej sportów motorowych w nadchodzących latach, ale aż tak bardzo nie zaprząta sobie tym głowy.

- To prawda, że jako kierowca zawsze chcesz przynajmniej spróbować jazdy samochodem F1, ale ja już się tego wyzbyłem - kontynuował Palou. - W przyszłym roku będę pełnił rolę rezerwowego w wyścigach, które nie pokrywają się z rundami Indycar. To najlepsze połączenie obu tych światów. Z jednej strony będę uczył się, z drugiej walczył o kolejne mistrzostwo.

- Natomiast czy myślę dużo o Formule 1? Wcale - przyznał.

- Rzecz jasna jestem świadomy, że F1 stanowi szczyt sportów motorowych i dlatego skorzystałem z możliwości dołączenia do zespołu, nawet jeśli to testowa rola - mówił dalej. - Jednocześnie moim zadaniem jest wygrywanie wyścigów. Gdybym nie triumfował w Indycar, nie daliby mi szansy w Formule 1. Zachowuję więc taką samą mentalność jak do tej pory, starając się zwyciężać we wszystkich zawodach.

- Cieszę się, że doświadczyłem F1 przez więcej niż jeden dzień ucząc się tak wiele. Chcę zdobyć jeszcze większe doświadczenie w 2023 roku, ale nie rozmyślam nad tym czy dadzą mi taką szansę - przekazał.

- Jak powtarza mój ojciec, codziennie jestem w parku rozrywki. Gdy jest większy, to dobrze, a jeśli dostanę bilet, nie zamierzam go odmówić. W każdym razie, jak wspomniałem, nie myślę o tym. Miejsce, w którym się znalazłem już teraz jest całkiem fajne. Nie mówię, że to nie jest interesujące, w przeciwnym razie nie przyjąłbym oferty testowego i trzeciego kierowcy, ale nie skupiam się na tym - podsumował.

