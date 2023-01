Logan Sargeant został ogłoszony w składzie Williamsa na tegoroczną kampanię pod koniec ubiegłego sezonu, pod warunkiem, że zdobędzie superlicencję.

Po kilku występach w piątkowych treningach w ramach weekendów grand prix i po zajęciu czwartego miejsca w Formule 2, zdołał zebrać odpowiednią ilość punktów do otrzymania dokumentu pozwalającego na starty w F1. Tym samym jest pierwszym pełnoetatowym amerykańskim kierowcą w stawce królowej sportów motorowych od czasu Scotta Speeda w 2007 roku.

Przyznaje, że jeszcze „nie dotarło do niego”, że jego najbliższe zawody to już Grand Prix Bahrajnu.

- Minęło kilka miesięcy, odkąd zostałem potwierdzony jako kierowca Formuły 1, ale tak naprawdę to jeszcze chyba do mnie nie dotarło - przyznał Sargeant. - Prawdopodobnie nie uświadomię sobie tego aż do czasu pierwszej rundy, gdy zaliczymy czwartkowy spacer po torze.

Przed swoim debiutanckim sezonem, który będzie zawierał 23 wyścigi, opisał reżim treningowy podczas obozu kondycyjnego, na który wyjechał do Portugalii.

- Każdego dnia robiliśmy różne rzeczy. Generalnie wcześnie rano zaczynaliśmy od treningu cardio o wysokiej intensywności, aby jak najlepiej wejść w dzień - opowiadał.

- Po śniadaniu, gdy na talerzu wylądowało trochę białka, wyruszaliśmy (z trenerem) na bieg długodystansowy albo sprinty i jakieś zajęcia na boisku - kontynuował. - Następnie po obiedzie były to lżejsze aktywności. Graliśmy trochę w padla, tenisa i futbol amerykański. Każdy dzień kończyliśmy ciężką sesją na siłowni, zajmując się głównie szyją.

Sergeant starał się jak najlepiej wykorzystać każdy aspekt treningu sportowego, biorąc pod uwagę wymagania, jakich doświadczają kierowcy F1 w trakcie sezonu.

- Robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby cieszyć się każdą częścią tego procesu, ponieważ wiem, jak wielkim wyzwaniem będzie ten rok, aby zrobić krok naprzód w kontekście fizyczności, której wymaga samochód F1. W każdym razie pracowałem na to przez lata - podsumował.

Video: Logan Sargeant - Trening przed sezonem F1 2023