Swoje zaskoczenie kolorystyką SF21 wyrazili kierowcy zespołu, Carlos Sainz i Charles Leclerc.

- Nie spodziewałem się zieleni - powiedział Sainz w odniesieniu do zielonego logotypu Misson Winnow.

Charles Leclerc dodaje: - Tę zmianę wprowadzono w ostatniej chwili. Muszę przyznać, że już się do tego przyzwyczajam.

Dobra atmosfera w Ferrari

Dyrektor sportowy Ferrari - Laurent Mekies jest bardzo zadowolony z pozytywnej energii, jaką w szeregi włoskiej ekipy wnoszą Leclerc oraz Sainz. Chwali relacje między tymi zawodnikami.

- Jest dużo pozytywnej energii od naszych dwóch kierowców - powiedział Mekies. - Carlos spędził dużo czasu w fabryce i szybko zaaklimatyzował się w zespole.

- Charles czuje się tu jak w domu - dodał. - Wie, czego chce i ma jasność co do swojej roli w zespole, zarówno w samochodzie, jak i poza nim. W tych zimowych miesiącach widzieliśmy, że obydwaj są bardzo zgrani, co może być dobre dla całej naszej grupy.

Na dzień przed testami przedsezonowymi w Bahrajnie, w czwartek SF21 po raz pierwszy wyjedzie na tor. Leclerc i Sainz zaliczą po dziesięć okrążeń na Bahrain International Circuit.

