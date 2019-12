Kierowcy Ferrari świadomi błędu

Kierowcy obu SF90 starli się na tylnej prostej toru Interlagos. Vettel próbując odzyskać pozycję, spowodował kontakt z bolidem Leclerca po tym, jak Monakijczyk wyprzedził go agresywnym manewrem. Choć incydent wyglądał na stosunkowo niegroźny, żaden z bolidów nie dojechał do mety i Ferrari opuszczało Brazylię z pustymi rękoma.

Binotto odmówił jednoznacznego i publicznego wskazywania winnego całego zajścia, jednak zapowiedział gruntowną analizę w „zaciszu” fabryki w Maranello.

Zapytany w tradycyjnym nagraniu Q&A [Questions and Answers - pytania i odpowiedzi] przed finałem sezonu w Abu Zabi czy atmosfera została oczyszczona, Binotto stwierdził:

- Tak, zrobiliśmy to. Zarówno w niedzielę po wyścigu, jak i w kolejnych dniach. Wszyscy razem, we trzech, a także indywidualnie przedyskutowaliśmy wszystko i myślę, że oni [kierowcy] rozumieją, że to co się stało jest nie do przyjęcia.

Szef włoskiej stajni podkreśla swoją wiarę w to, iż wzajemne relacje obu kierowców są lepsze, niż wydawać by się mogło po licznych kontrowersjach, które miały miejsce w ostatnich kilku miesiącach. Leclerc zignorował instrukcje podczas kwalifikacji na Monzy, a Vettel wygrał w Singapurze dzięki strategii zespołu, a także nie zastosował się do poleceń w trakcie rywalizacji w Soczi.

- Prawda jest taka, że dobrze spędzają ze sobą czas, mają wiele zabawy i dobry kontakt, więc wygląda to nieco inaczej, niż możecie o tym usłyszeć czy przeczytać. Można pomyśleć, że są skonfliktowani na torze, ale tak nie jest - zapewnia Binotto.

- Pamiętam na przykład, że po kontrowersji w Rosji cała nasza trójka była razem w restauracji po dotarciu do Japonii i dobrze się bawiliśmy. Nawet wzajemnie przeglądali swoje telefony, by zobaczyć jakie zdjęcia posiada ten drugi.

- Zawsze jest miło zobaczyć, że pasuje im wspólne towarzystwo - podsumował Mattia Binotto.