Podczas piątkowych treningów przed Grand Prix Bahrajnu zespoły otrzymały do testów opony w specyfikacji na sezon 2021.

Wielu kierowców po wczorajszych jazdach nie kryło niezadowolenia z nowych produktów Pirelli. Uznano, że to wręcz krok wstecz w porównaniu do obecnego ogumienia.

Pirelli wzmocniło konstrukcję opon na przyszłoroczne mistrzostwa, starając się równocześnie zachować ich aktualną charakterystykę.

- Mieli dwa lata na przygotowanie nowych opon, a te, które nam dostarczono są cięższe o trzy kilogramy i wolniejsze o sekundę - powiedział Lewis Hamilton. - Jestem świadomy, że dla kibiców to nie ma większego znaczenia. Jednak współpracujemy z markami i producentami, liderami w swoich dziedzinach w zakresie technologii, którzy chcą dalej się rozwijać. Jeżeli stawiamy krok do tyłu po dwóch latach pracy, to ja nie mam pojęcia co się tutaj dzieje. Wolałbym, żebyśmy korzystali z obecnych opon, to jest najlepsze rozwiązanie.

W podobnym tonie wyraża się Sebastian Vettel: - To nie był krok naprzód, a wręcz przeciwnie. Warto było je sprawdzić, ale mam nadzieję, że już więcej nie zobaczymy tych opon. Są dużo gorsze w porównaniu z tymi, których używamy obecnie.

Zapytany, czy to oznacza, że wolałby dalej korzystać z obecnego ogumienia, czyli tego w specyfikacji z 2019 roku, odparł: - Jeśli to jedyna opcja na sezon 2021, to tak, chciałbym pozostać przy specyfikacji z 2019 roku. Dopóki nie otrzymamy czegoś lepszego od dotychczasowego ogumienia, które nie przegrzewa się i pozwala na walkę, nie widzę konieczności zmian.

Do powyższej krytyki odniósł się Mario Isola, odpowiedzialny za program Pirelli w Formule 1.

- Skorzystaliśmy z okazji, aby przekazać zespołom nową specyfikację, w celu zebrania danych. Nie rozmawiamy o dalszym korzystaniu z obecnych opon i szczerze mówiąc nie chcemy ich dalej używać. Wykonaliśmy swoją pracę, przygotowaliśmy gumy, które są bardziej odporne na uszkodzenia i to był główny cel naszych działań - przekazał Isola.

Podkreślił, że nieuniknione były złe odczucia kierowców. Nowe Pirelli zostały bowiem sprawdzone w samochodach z ustawieniami pod kątem tegorocznych opon.

- Rozumiemy to, ponieważ samochody były zoptymalizowane pod kątem opon, które są stosowane od 2019 roku. Ostrzegliśmy zespoły, że przy nowej konstrukcji może pojawić się większa podsterowność. Zaproponowaliśmy skorygowanie ustawień, w celu uzyskania lepszego balansu bolidu. To jest oczywiście coś, czym zajmą się już w przyszłym roku. Jestem pewien, że znajdą sposób na odpowiednią konfigurację bolidów.